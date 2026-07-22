Claudio Tapia rompió el silencio tras la derrota de la Selección Argentina y respondió a las teorías sobre la final ante España

El cierre del Mundial 2026 dejó sensaciones encontradas en la Selección Argentina. Más allá del impacto deportivo por la caída en el encuentro decisivo, en las últimas horas comenzaron a multiplicarse diversos rumores y especulaciones en torno a lo sucedido en la previa y durante el desarrollo del choque ante España. Ante este escenario, Claudio Tapia decidió romper el silencio y fijar una postura institucional clara.

El máximo dirigente del fútbol argentino utilizó sus canales oficiales para publicar un mensaje enfocado en desestimar cualquier tipo de teoría externa, asumir el resultado deportivo y respaldar la labor realizada por la Selección Argentina.

Claudio "Chiqui" Tapia

En el arranque de su escrito, el titular de la casa madre del fútbol argentino evitó poner excusas sobre el rendimiento en el campo de juego y admitió la solidez del rival: “No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias”.

Pese a la amargura por no haber alcanzado el objetivo máximo, el dirigente buscó poner en valor el camino recorrido hasta la instancia definitiva: “Sí, perdimos una final. Pero también es cierto que este grupo venía de darle una enorme alegría al país. Duele perder. El segundo puesto nunca nos conforma, pero seguimos siendo uno de los dos mejores equipos del mundo”.

El mensaje de "Chiqui" Tapia contra los rumores

“Paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias”, manifestó Tapia, haciendo alusión a las versiones desestabilizadoras que ganaron fuerza en el entorno digital tras el desenlace de la final.

Claudio Tapia junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA

En esa misma línea, el dirigente hizo un llamado directo a la opinión pública y a los hinchas: “No se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol”.

Por último, concluyó con una mirada orientada al futuro del proyecto deportivo de la Albiceleste: “Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra Selección quedan para siempre. Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre. Vamos Argentina”.

FMZ