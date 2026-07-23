El fútbol argentino se moderniza: las 7 nuevas reglas que se estrenan en el Torneo Clausura 2026

El fútbol argentino retoma oficialmente la actividad tras el receso mundialista con el arranque del Torneo Clausura 2026, que tendrá a Belgrano —vigente campeón— debutando contra Rosario Central en Córdoba. Sin embargo, el balón no será lo único que acapare la atención: de cara a este nuevo campeonato, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) implementó siete nuevas reglas que ya se vieron en acción durante el último Mundial.

Con el objetivo claro de agilizar el ritmo de los partidos, evitar las constantes interrupciones y erradicar las tácticas de demora, el reglamento sufre modificaciones sustanciales que cambiarán la dinámica dentro del campo de juego.

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1. El límite de los diez segundos para las modificaciones

Cuando un jugador deba abandonar el campo de juego por una variante, tendrá un máximo de 10 segundos para retirarse. En caso de no cumplir con este tiempo estipulado, el futbolista que iba a ingresar deberá esperar hasta que el partido vuelva a detenerse y aguardar al menos un minuto para poder hacer su ingreso formal.

2. Asistencia médica: un minuto afuera

En los casos en que un futbolista requiera atención médica dentro del terreno y el infractor no haya sido amonestado con tarjeta, el jugador asistido deberá esperar un minuto exacto antes de estar habilitado para volver a ingresar. La única excepción a esta regla se aplicará estrictamente cuando se produzcan choques o golpes en la cabeza.

Asistencia médica a los jugadores

3. Cuenta regresiva para saques de arco y laterales

La paciencia se acorta para la reanudación desde los costados y el fondo. Tanto para un saque lateral como para un saque de arco, los protagonistas dispondrán de cinco segundos para poner la pelota en movimiento.

Si se incumple en un lateral , la posesión pasará automáticamente al equipo rival.

Si ocurre en un saque de arco, la sanción será un tiro de esquina para el conjunto adversario.

4. Adiós a las manos en la boca para dialogar

Llega la denominada "Ley Prestianni", una medida que surge a raíz de los antecedentes recientes en el fútbol internacional. Queda terminantemente prohibido que un futbolista se tape la boca con las manos para hablar con un rival o con los jueces. Quien desobedezca esta directiva será expulsado de manera directa, tal como le ocurrió a Miguel Almirón en el Mundial durante el encuentro entre Paraguay y Turquía.

Si un futbolista se tapa la boca al hablar será expulsado

5. Mayor fluidez en la ley de la ventaja

Los arbitrajes contarán con una herramienta para evitar parates innecesarios. A partir de este Clausura 2026, los jueces podrán aplicar la ley de ventaja cuando un equipo ejecute de forma incorrecta una reanudación, siempre y cuando el rival recupere de inmediato la posesión del balón.

6. Nuevos criterios ante un doble toque en los penales

La FIFA modificó el reglamento para contemplar los dobles toques involuntarios durante la ejecución de una pena máxima:

Si la pelota termina en gol: El penal deberá repetirse obligatoriamente.

Si no es gol: Se sancionará un tiro libre indirecto a favor del equipo defensor.

En el caso de una definición por penales (tandas), la acción se considerará directamente como un penal errado.

7. Expulsión directa por abandonar la cancha para protestar

Inspirada en los episodios registrados durante la final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos, la nueva normativa castiga severamente la conducta antideportiva institucional. Cualquier jugador será expulsado si abandona deliberadamente el terreno de juego con el único propósito de ir a cuestionar o protestar una decisión arbitral.

BP