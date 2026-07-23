Murió Bruno Bentancor, el jugador de 22 años que tuvo un episodio polémico en Riestra

El fútbol uruguayo atraviesa un profundo dolor por el fallecimiento de Bruno Bentancor, delantero de 22 años surgido de las divisiones inferiores de Peñarol y que actualmente defendía los colores de Deportivo Italiano, institución de la liga amateur de Uruguay. El club confirmó trágicamente que el joven deportista murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

La noticia generó una fuerte conmoción tanto en Uruguay como en Argentina, país en el que el atacante había cobrado notoriedad mediática apenas unos días atrás tras viajar a Buenos Aires para realizar una prueba futbolística en el plantel de Deportivo Riestra.

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El doloroso adiós de Deportivo Italiano: "Vivirás en cada grito de gol"

La institución uruguaya expresó su pesar a través de un sentido comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, despidiendo con calidez a quien fuera su delantero en los últimos meses. “Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador, Bruno Bentancor, o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano”, expresó el club en su mensaje de despedida.

El episodio en Deportivo Riestra que lo había puesto en el centro de la escena

El nombre de Bentancor había resonado con fuerza en los medios argentinos durante los últimos días a raíz de un confuso episodio protagonizado en Buenos Aires mientras realizaba una prueba futbolística en Deportivo Riestra. Según trascendió en su momento, el delantero fue registrado por cámaras de seguridad retirando indumentaria deportiva que pertenecía a otros futbolistas del plantel profesional del Bajo Flores.

No obstante, la situación se resolvió fuera de la vía judicial: el jugador abonó el valor económico de los elementos sustraídos y desde la institución decidieron no avanzar con una denuncia formal. Tras aquel suceso, Bentancor emprendió su regreso a Uruguay para reenfocarse en su carrera deportiva con Deportivo Italiano, tramo final que se vio interrumpido por esta tragedia.

La trayectoria de Bruno Bentancor: de Peñarol al exterior y su regreso a Uruguay

Nacido para el fútbol en las divisiones formativas de Fénix, Bentancor dio un salto importante al recalar en las divisiones inferiores de Peñarol, club con el que logró cumplir el sueño de debutar en Primera División en 2023. Con la camiseta aurinegra llegó a disputar 14 encuentros oficiales antes de iniciar un recorrido que lo llevó a vestir distintas camisetas tanto en el ámbito local como internacional.

Su carrera incluyó pasos por Everton de Chile, Rentistas (Uruguay), Cerro (Uruguay) Y Al Ain (Emiratos Árabes Unidos)

Finalmente, había decidido retornar al fútbol uruguayo para sumarse a Deportivo Italiano, donde alcanzó a disputar cuatro partidos oficiales y a convertir dos goles.

BP