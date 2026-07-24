Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026

Luego del triunfo 1-0 de Boca frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana, todas las miradas en la zona mixta de La Bombonera se posaron sobre Leandro Paredes, quien disputó la final del Mundial 2026 hace apenas unos días con la Selección Argentina.

Lejos de esquivar el tema, el volante creativo encendió las alarmas en el entorno del seleccionado nacional al dejar flotando un gran interrogante sobre su permanencia vistiendo la camiseta albiceleste de cara a lo que viene.

"Para muchos va a ser momento de pensar la decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso y espectacular, pero va a ser difícil mantener el nivel y que el grupo siga funcionando de la misma manera", soltó de entrada el mediocampista, abriendo abiertamente la posibilidad de dar un paso al costado en la Selección.

Consultado de forma directa sobre cuál será su postura personal con la Selección Argentina, Paredes fue claro al manifestar que atraviesa un momento de reflexión profunda y que no apurará los tiempos: "¿Lo que haré con la Selección? No lo sé. Es un proceso, hay que digerirlo, pensarlo bien y no tomar decisiones apresuradas".

En esa misma línea, el futbolista xeneize remarcó que cualquier determinación se tomará de manera consensuada con el cuerpo técnico: "Habrá que hablar con el entrenador, es muy difícil y hay que tomar decisiones con calma".

Leandro Paredes, subcampeón del mundo con la Selección Argentina

Consultado sobre las repercusiones tras el certamen, el volante pidió abstraerse del ruido mediático y fue categórico al reconocer la superioridad del conjunto europeo. "Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo en la previa, durante y después... nada. España hizo un gran partido, fue superior a nosotros en la final y un justo ganador del Mundial", afirmó sin dar vueltas.

Asimismo, invitó a dimensionar lo conseguido por la Albiceleste a lo largo del tiempo: "A nosotros solo nos queda disfrutar de lo que hicimos durante estos ocho años de proceso. Seguramente le daremos el valor real cuando pase el tiempo".

FMZ