Defensa y Justicia vs Aldosivi: el Halcón igualó 1-1 ante el Tiburón en el debut del Torneo Clausura

El inicio del Torneo Clausura 2026 reservó un trámite cambiante e intenso en Florencio Varela. En el marco de la jornada inaugural de la Zona A, Defensa y Justicia y Aldosivi no se sacaron ventajas y terminaron igualando 1-1.

El conjunto marplatense desembarcó en el Norberto Tomaghello con el envión anímico que significó eliminar a River de la Copa Argentina a mitad de semana.

Ese momento de confianza se tradujo en el marcador antes del cuarto de hora, cuando el visitante apretó el acelerador y quebró el cero en una maniobra que demandó unos minutos de suspenso por la intervención del VAR antes de la convalidación final del gol de Daniel Zamora.

A pesar del golpe, el dueño de casa asumió el protagonismo del trámite y acorraló a su rival mediante la movilidad de Agustín Hausch y el empuje de César Pérez.

A los 28 minutos del primer tiempo llegó la recompensa: David Barbona se adueñó de una pelota parada en las inmediaciones del área y la clavó junto al palo para poner el 1-1.

En el complemento, el desarrollo se volvió más cortado por las faltas y las modificaciones. Defensa insinuó un poco más con los intentos de Leandro Fernández, pero careció de la puntería necesaria para dar vuelta la historia.

Por su parte, el Tiburón abrochó sus líneas en el fondo, resistió las embestidas locales y se llevó un punto valioso para Mar del Plata en el arranque del campeonato.

FMZ