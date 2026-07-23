Argentinos Juniors vs Sarmiento: agónico triunfo 3-2 del Bicho en un partidazo por el Torneo Clausura

Argentinos Juniors se quedó con una victoria tan agónica como vibrante en Junín. El Bicho derrotó 3-2 a Sarmiento en el estadio Eva Perón, en el marco de la jornada inaugural del Torneo Clausura 2026, en un partido lleno de cambios de rumbo y emociones.

El conjunto de La Paternal golpeó en el momento justo y logró llevarse los tres puntos a pesar de haber jugado los últimos minutos con diez hombres.

Cinco goles, remontadas y el héroe que terminó expulsado

Sarmiento arrancó mejor. Liderado por Juan Manuel Insaurralde en el fondo y la conducción de Cristian Zabala en el medio, el conjunto local dio el primer golpe sobre la media hora de juego. A los 29 minutos de la etapa inicial, Junior Marabel aprovechó una precisa asistencia de Pablo Magnín y venció la resistencia del arquero Brayan Cortés para decretar el 1-0.

Sin embargo, el entretiempo le sentó de maravillas al Bicho. El entrenador movió piezas para el complemento, con los ingresos de Kevin Gutiérrez y Tomás Molina, y la respuesta fue inmediata. Apenas a los 2 minutos del segundo tiempo, Alan Lescano sacó un verdadero golazo de zurda para poner el 1-1.

Lejos de conformarse, la visita mantuvo el envión y, a los 12', Sebastián Prieto capturó un rebote de Iván Arboleda dentro del área para dar vuelta la historia y marcar el 2-1 parcial.

Cuando parecía que Argentinos tomaba el control definitivo del trámite, Sarmiento tiró de orgullo y volvió a meterse en partido empujado por su gente. A los 23 minutos del complemento, tras un tiro de esquina ejecutado con precisión por Zabala, el central Renzo Orihuela ganó en las alturas y conectó un cabezazo certero contra el palo derecho de Cortés para sellar el 2-2.

Con el choque absolutamente abierto, la llave del triunfo vino desde el banco de suplentes de la visita. El ingreso de Hernán López Muñoz le dio la claridad que el ataque de La Paternal necesitaba para el tramo final. A los 44 minutos, cuando el empate parecía inamovible, López Muñoz frotó la lámpara y filtró un pase quirúrgico para Diego Porcel. El delantero no dudó, definió ante la salida de Arboleda y estampó el 3-2 definitivo.

La nota insólita y dramática de la noche llegó inmediatamente después: preso de la emoción por el gol agónico, Porcel se quitó la camiseta en la celebración. Como ya estaba amonestado, Lobo Medina le mostró la segunda tarjeta amarilla a los 45' y le sacó la roja.

En los seis minutos de adición, Sarmiento se lanzó con todo al ataque e inquietó con remates lejanos de Diego Churín y Jonathan Herrera, pero la defensa del Bicho resistió con uñas y dientes para asegurar los primeros tres puntos del campeonato en una noche inolvidable.

FMZ