Belgrano vs Rosario Central: gracias a González Metilli, el Pirata debutó con triunfo en el Torneo Clausura

El campeón no se detiene. Belgrano derrotó 2-1 a Rosario Central en el estadio Julio César Villagra y comenzó su camino en el Torneo Clausura de la mejor manera. El Pirata hizo valer la localía en Alberdi y sumó de a tres en el inicio de la defensa de la corona obtenida en el certamen pasado.

El encuentro tuvo un inicio especial: Ángel Di María encabezó el pasillo de honor que el plantel rosarino le brindó al equipo cordobés por la reciente consagración en el Torneo Apertura 2026, reconociendo al vigente dueño del fútbol argentino antes de que rodara la pelota.

"Uvita" Fernández rompió el marcador en el primer tiempo

Desde el comienzo del partido con el arbitraje de Sebastián Zunino, el conjunto local buscó tomar la iniciativa mediante la generación de juego de Franco Vázquez y las apariciones de Lucas Zelarayán.

La apertura del marcador llegó a los 35 minutos de la etapa inicial: tras una gran maniobra del Mudo Vázquez, Nicolás Uvita Fernández capturó la pelota dentro del área y definió para marcar el 1-0 que terminaría asegurando el triunfo para el Pirata.

Por su parte, la visita buscó reaccionar mediante la pelota parada ejecutada por Di María y algunos remates de media distancia de Jaminton Campaz, pero la zaga compuesta por Alexis Maldonado y Lisandro López se mostró firme para despejar el peligro.

Agónico triunfo de Belgrano en el segundo tiempo

En la segunda mitad, el desarrollo se volvió de golpe a golpe. Rosario Central adelantó sus líneas empujado por Di María e incluso tuvo un remate en el palo de Emanuel Coronel. El premio para la visita llegó a los 34 minutos del complemento, cuando el árbitro Zunino convalidó mediante el VAR la anotación que significó el empate parcial.

Sin embargo, cuando el partido parecía encaminarse al empate, la solución llegó desde el banco de suplentes: a los 42 minutos del segundo tiempo, Francisco González Metilli, quien había ingresado minutos antes por Emiliano Rigoni, concretó una gran jugada colectiva para marcar el 2-1 con un golazo que hizo desatar la fiesta en Alberdi.

De esta manera, Belgrano sumó de a tres puntos en el campeonato y buscará defender el título de flamante campeón argentino.

FMZ