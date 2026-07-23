El caboverdiano Jovane Cabral es nuevo jugador de Gremio. El delantero extremo de 28 años, que viene de jugar el Mundial 2026 con Cabo Verde, llegó con el pase en su poder tras rescindir con el Estrela Amadora de Portugal y firmó contrato con el club de Porto Alegre hasta diciembre de 2027.

Jovane Cabral refuerzo de Gremio

Cabral disputó dos partidos en la gesta Mundialista del combinado africano, un país de apenas 500.000 habitantes que sorprendió al planeta fútbol en su primera cita máxima. Jovane Cabral disputó dos encuentros como titular de los cuatro de su país: fue protagonista en el recordado empate 0-0 ante España en la fase de grupos y en la tremenda caída 3-2 en prórroga frente a la Argentina en los 16avos de final.

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Jovane Cabral, el delantero caboverdiano que podría enfrentar a Boca en Sudamericana

Formado en las divisiones inferiores del Sporting de Lisboa, el atacante caboverdiano cuenta con un recorrido internacional importante. Durante sus distintas etapas por el Viejo Continente vistió las camisetas de la Lazio y Salernitana en Italia, además de un paso por el Olympiacos de Grecia. En su última temporada en la Primera División de Portugal, Cabral disputó 27 partidos con la camiseta del Estrela Amadora, registrando 7 goles y una asistencia.

Jovane Cabral en el Mundial 2026

Jovane Cabral podría cruzarse pronto en el camino de un club argentino, nada menos que Boca Juniors, en la Copa Sudamericana. Ambos avanzan por la misma zona del cuadro, pero recién podrían toparse en la instancia de cuartos de final.

Si Gremio supera a Bolívar y San Pablo, y Boca Juniors hace lo mismo con O’Higgins y Bolívar, podríamos tener la reedición del duelo entre Leandro Paredes y Jovane Cabral.

NZ