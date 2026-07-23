Esequiel Barco podría volver a River: qué pide Spartak de Moscú y en qué etapa está la negociación

El mercado de pases de River no cesa y suma un nuevo capítulo de alto impacto. Tras confirmarse de forma definitiva que la llegada de Thiago Almada no se concretará, la dirigencia millonaria activó rápidamente un Plan B de jerarquía e inició charlas para repatriar a Esequiel Barco, quien dejó la institución a mediados de 2024 para sumarse al Spartak de Moscú.

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Esequiel Barco, actual futbolista del Spartak de Moscú

El extremo de 27 años es un pedido expreso de Eduardo Coudet, quien considera prioritario incorporar volantes con sus características para terminar de moldear el plantel. De momento se entablaron conversaciones informales para conocer la situación del jugador en Europa, pero la intención de la dirigencia de Núñez es avanzar de manera concreta.

El contexto económico para destrabar la salida del atacante santafesino no será sencillo. El Spartak pretende cerca de 7 millones de dólares por el 50% del pase, mientras que la intención de River es negociar esa cifra para intentar cerrarlo en un monto cercano a los 5.5 millones por la mitad de la ficha. Cabe recordar que el jugador había sido transferido a Rusia por una suma aproximada a los 16 millones de dólares.

En las últimas semanas, el futbolista mostró su deseo de regresar a Sudamérica e incluso tuvo sondeos de Independiente y un ofrecimiento a Boca que fue descartado. La opción de volver a vestir la camiseta de River seduce al jugador.

Esequiel Barco con la camiseta de River

De concretarse las gestiones por Barco y a la espera de resolver los últimos detalles con Tigres por Ángel Correa, el atacante se transformaría en la sexta incorporación del equipo conducido por el Chacho Coudet. Se sumaría así a los arribos de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Giovanni González.

Cabe recordar que en su primer ciclo con el millonario, Esequiel Barco disputó un total de 127 encuentros oficiales, anotó 17 goles, repartió 19 asistencias y conquistó tres títulos locales. En el fútbol ruso, el extremo disputó 74 partidos, convirtió 22 goles, entregó 18 asistencias y festejó un título local a fines de mayo.

FMZ