En el marco del año de su Centenario, el SSC Napoli presentó oficialmente junto a la marca EA7 su nueva camiseta suplente para la temporada próxima a comenzar en Europa. La institución italiana decidió dedicar este diseño a la comunidad napolitana alrededor del planeta, tomando a la Argentina como el máximo exponente de ese vínculo histórico y pasional.

El lanzamiento incluyó un recorrido audiovisual grabado directamente en la Ciudad de Buenos Aires. Puntos icónicos de la capital porteña como La Boca, Caminito, el Puente de la Mujer, la Casa Rosada y Plaza de Mayo sirvieron de escenario para exhibir la nueva casaca en territorio argentino.

La identidad napolitana y Diego Maradona

La camiseta presenta una base blanca elegante acompañada por finas líneas verticales en tono azul napolitano. Entre sus detalles institucionales, el escudo del club luce en el fondo la silueta del Golfo de Nápoles junto al Volcán Vesubio, sumado a la palabra "Partenopei" en la parte posterior del cuello.

Camiseta de Napoli inspirada en su comunidad en Argentina

Dentro del despliegue en Buenos Aires, la producción incluyó locaciones de alto valor cultural como "La Boca 5.0", la instalación artística del conventillo intervenido por Alfredo Segatori. La iniciativa busca reforzar la unión cultural entre ambas naciones, un puente que tuvo en Diego Armando Maradona a su figura más emblemática.

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De San Genaro a San Armando

Diego Maradona, distinguido como ciudadano honorario de Nápoles en 2017, llegó a la ciudad en julio de 1984. Su actuación en el equipo local, la Società Sportiva Calcio Napoli, no solo cambió la historia del club, sino que también movió los cimientos del Calcio, que vio atónito cómo el sur dominaba la escena.

Maradona en el video de Napoli

El Pibe de Oro jugó 259 partidos y marcó 116 goles durante siete años. Maradona lideró la conquista de los dos primeros Scudettos en la historia del club que actualmente tiene cuatro, tras sus títulos de liga local en 2023 y 2025. Con Diego, Napoli también ganó la Liga de Europa (Actual Europa League), única estrella internacional del club.

NZ