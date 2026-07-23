El enojo de Luis de la Fuente con los jugadores de la Selección Argentina tras los incidentes en la final

La histórica final del Mundial 2026 entre España y la Selección Argentina sigue dando de qué hablar. A pocos días de que la Roja conquistara la segunda Copa del Mundo de su historia, el entrenador Luis de la Fuente rompió el silencio para referirse a los calientes episodios y empujones que empañaron el cierre del partido.

En declaraciones vertidas durante una entrevista con TVE y en su posterior visita al diario Marca, el DT de 65 años fue categórico al analizar los cruces que involucraron a Leandro Paredes con Eric García y Gavi, además del tenso cara a cara entre Roberto Ayala y Dani Olmo.

Roberto Ayala rompió el silencio tras la agresión y el escándalo con Dani Olmo

El seleccionador reconoció que en el momento exacto de la consagración no llegó a percatarse del foco de conflicto: "En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando". Sin embargo, al observar las imágenes de las agresiones, su postura fue contundente: "En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir".

Asimismo, el español cargó contra las actitudes de los futbolistas de la Albiceleste considerando el marco del encuentro: "Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones... No es tolerable".

En contraposición, ponderó la reacción de sus propios dirigidos en medio del escándalo: "Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas".

Pese a su enojo con las actitudes del plantel argentino, De la Fuente buscó separar lo ocurrido en la cancha del afecto personal que lo une al DT argentino: "Somos muy buenos amigos, tenemos una gran relación y es un caballero". Y agregó sobre el desenlace: "Y sé que al final de los partidos estás muy revolucionado. Se vieron unas escenas desagradables y seguro que a él tampoco le gustaron".

En cuanto al desarrollo del encuentro, el técnico remarcó que el trámite estuvo favorable a la Roja, aunque reconoció la peligrosidad de la Selección: "Vimos que el partido estaba totalmente controlado. Éramos muy superiores, pero nos faltaba que alguno de los goles que se anularon, y se anuló injustamente uno de ellos a Nico Williams, hubiera subido al marcador para tener una diferencia más amplia".

Finalmente, reflexionó sobre la tensión vivida hasta el último segundo frente a la Argentina: "Fue con el pitido final, porque ellos iban a tener sus opciones. Lo sabíamos. Esto es el fútbol. Hasta el final se mantiene la tensión. Pero aquí está la copa ya con nosotros".

FMZ