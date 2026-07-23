Nicolás Otamendi se retiró de la Selección Argentina: su emotivo mensaje y video de despedida

Luego de haber disputado la final del Mundial 2026 en Estados Unidos, la Selección Argentina sufre una baja de enorme peso simbólico y futbolístico. Nicolás Otamendi anunció formalmente su retiro del equipo nacional a través de un sentido comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

El histórico defensor central acompañó su mensaje con un video recopilatorio que repasa los pasajes más gloriosos de su etapa en el seleccionado: las imágenes de los títulos obtenidos con la Albiceleste, incluyendo la Copa del Mundo de Qatar 2022, las Copas América y la Finalíssima, entrelazadas con varios de sus goles más recordados defendiendo la camiseta argentina.

El emotivo mensaje de despedida

En su publicación, el defensor expresó la dificultad del momento y el valor que tuvo representar al país a lo largo de su carrera.

El sentido mensaje de Otamendi en redes sociales

"Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera", comenzó expresando el referente defensivo. "Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina y fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos".

Respecto al cierre de su ciclo en el MetLife Stadium frente a España, el futbolista reconoció el dolor del desenlace, pero remarcó el compromiso del plantel: "El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo".

Asimismo, enfatizó la entrega exhibida durante sus años en el seleccionado: "Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida".

Agradecimientos a la gente, la familia y un mensaje a las futuras generaciones

El referente de la Argentina le dedicó párrafos especiales tanto a los fanáticos como a su entorno más cercano por el respaldo recibido en cada etapa del trayecto.

"Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño", destacó.

Nicolás Otamendi

Sobre el rol fundamental de sus seres queridos, agregó: "Gracias a mi familia. Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos".

Para cerrar, el central envió una dedicatoria directa a sus compañeros que continuarán vistiendo la Albiceleste: "Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes".

"Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo. Hasta siempre, Selección", concluyó el referente argentino.

FMZ