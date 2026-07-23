Tradición por encima de las estrellas: la medida de Belgrano que sorprende al fútbol argentino

El fútbol argentino se prepara para la acción y todas las miradas están puestas en Córdoba. A pocas horas de su debut en el Torneo Clausura 2026 frente a Rosario Central —este jueves a las 19:30 en condición de local—, Belgrano sacudió la agenda con un comunicado oficial en el que reveló una contundente e inédita decisión institucional vinculada a su identidad tras consagrarse campeón del Apertura.

El club de Barrio Alberdi, que meses atrás levantó su primer título de Primera División, optó por separar la gloria deportiva del diseño histórico de su insignia, priorizando las raíces por sobre los cambios estéticos tradicionales del fútbol moderno.

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La decisión de la Comisión Directiva: el escudo no se toca

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la dirigencia celeste dejó en claro que la conquista histórica no modificará los emblemas históricos del club, protegiendo el diseño que acompaña a la institución desde hace décadas. "La Comisión Directiva del Club Atlético Belgrano ha resuelto mantener sin modificaciones el escudo oficial de nuestra institución, preservando íntegramente su diseño y su valor histórico, independientemente de los logros deportivos alcanzados", sentenció la institución cordobesa.

Cómo será la camiseta oficial: estrella y parche dorado temporal

Si bien el escudo tradicional se mantendrá intacto institucionalmente, el club encontró la manera de conmemorar su flamante título en la indumentaria de juego. La estrella representativa del campeonato ganado formará parte de la indumentaria durante lo que resta del año como mínimo. "No obstante, durante el presente semestre y mientras el equipo sea el vigente campeón de la Liga, la camiseta oficial llevará una estrella ubicada por encima del escudo, acompañada por el parche dorado de la Liga", detalló el comunicado.

Belgrano de Córdoba campeón del Apertura 2026

Asimismo, esta distinción especial se replicará en diversas aplicaciones físicas y digitales del club, buscando enaltecer un hito deportivo considerado histórico no solo para Alberdi y la provincia de Córdoba, sino para todo el fútbol del interior del país.

BP