Los mejores memes y reacciones del recibimiento de Lionel Scaloni en Pujato: "Es el delfín de Santa Teresita"

La llegada de Lionel Scaloni a Pujato tras el subcampeonato en el Mundial 2026 revolucionó tanto las calles de su pueblo como el mundo digital, donde los usuarios estallaron con ingeniosos memes y reacciones ante el cariño desmedido de la gente. Cientos de fanáticos se acercaron a saludar al entrenador y lo colmaron de obsequios tan entrañables como insólitos, destacándose un rogel de la pastelería de su propia hermana, cajones de frutilla y una "Scaloneta" armada por un nene, demostrando una vez más la conexión única e inquebrantable entre el pueblo argentino y el cuerpo técnico.

Lionel Scaloni se dio un baño de pueblo en Pujato y lloró mientras los vecinos coreaban "Leo no se va"

Las imágenes del emotivo reencuentro no tardaron en viralizarse en las redes sociales, convirtiendo al DT en tendencia absoluta con memes que celebraban la humildad y la locura de los hinchas. En medio de la marea albiceleste, las postales más comentadas y compartidas mostraron a Scaloni firmando de todo: desde yesos de fracturas y un auto completamente ploteado con motivos de la Selección, hasta la ropa de un caniche que esperaba su autógrafo, regalando un momento tan bizarro como entrañable que quedará grabado en la memoria colectiva.

Los memes y reacciones en las redes de Lionel Scaloni en Pujato

BP