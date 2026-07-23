Inter Miami venció 3-2 a Chicago Fire en el renovado Freedom Park con doblete de Luis Suárez. Rocco Ríos Novo, Facundo Mura y Mateo Silvetti fueron los argentinos titulares en el equipo de Ángel Guillermo Hoyos, quien lógicamente no contó con Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, ambos en periodo de descanso tras la Copa Mundial 2026.

Rocco Ríos protagonizó un tremendo blooper con gol en contra que no le impidió conseguir el triunfo ante el rival que tuvo en cancha al gran goleador polaco Robert Lewandowski, haciendo su debut oficial en la MLS.

Inter Miami, sin presión por la vuelta de Messi: “no tiene fecha de regreso”

Una vez finalizado el partido, el entrenador Guillermo Hoyos, uno de los padres futbolísticos de Messi, fue consultado sobre el regreso del capitán, y también de Rodrigo De Paul: “Confiamos tanto en ellos y los queremos tanto. Van a estar cuando ellos realmente estén muy bien en todos los aspectos, porque ha sido muy duro todo".

"Si no me equivoco fueron 50 días de mucha tensión, mucho partido. Un Mundial es algo tremendo y hay un desgaste físico y mental y se merecen los espacios. Ellos necesitan el tiempo, los esperamos cuando ellos puedan y estén en las condiciones para poder estar", cerró el entrenador.

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Cuándo vuelve Lionel Messi a jugar para Inter Miami

Lionel Messi se encuentra en Rosario descansando junto a su familia tras la participación en la Copa Mundial 2026. Sin precisiones oficiales, pero atentos al calendario de partidos, todo indica que el astro regresará a Miami para sumarse a los entrenamientos a partir del próximo sábado 1 de agosto.

Lionel Messi y Rodrigo de Paul en Inter Miami

Inter Miami visitará Montreal el domingo y luego recibirá a Columbus Crew el 2 de agosto, dos compromisos en los que se descarta la presencia del capitán. Sin embargo, el próximo miércoles 5 de agosto las Garzas iniciarán su camino en la Leagues Cup, competencia internacional, ante Atlético San Luis.

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NZ