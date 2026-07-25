Franco Colapinto afrontará la clasificación del GP de Hungría: a qué hora es y por dónde verlo en vivo

Luego de un arranque de semana bastante turbulento, Franco Colapinto vuelve al ruedo en el Gran Premio de Hungría para disputar una de las pruebas más determinantes del fin de semana: la flamante clasificación.

Tras haber superado las complicaciones de los primeros ensayos, el argentino saldrá al exigente trazado del Hungaroring con el objetivo de exprimir al máximo el rendimiento de su Alpine.

En un circuito donde sobrepasar en pista es una tarea sumamente difícil, una buena actuación en la qualy será fundamental para aspirar a meterse en la zona de puntos el domingo.

Franco Colapinto en el GP de Hungría

¿A qué hora y por dónde ver la clasificación del GP de Hungría?

La prueba clasificatoria se pondrá en marcha este sábado a las 11:00 horas argentinos, momento en que los 22 pilotos de la parrilla buscarán sus mejores registros a lo largo de las tres tandas (Q1, Q2 y Q3).

La sesión se podrá seguir en vivo a través de la pantalla de Fox Sports, como así también mediante la plataforma de streaming de Disney+ (ESPN) y la aplicación oficial F1 TV.

¿Cómo le fue a Colapinto en las últimas prácticas libres?

Luego de cederle su monoplaza al joven Paul Aron durante la primera práctica libre (FP1) y de sufrir un accidentado viernes en la FP2, este sábado logro revertir un poco la situación y cerró las últimas prácticas libres en el 14° lugar.

FMZ