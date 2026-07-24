La Fórmula 1 inició su último Gran Premio antes del receso de verano con el viernes de prácticas libres en Budapest. El GP Hungría de F1 comenzó con una primera práctica libre sin varios pilotos titulares, destacando la ausencia de Kimi Antonelli, líder del campeonato, y Franco Colapinto, quien no rodó su Alpine A525 y siguió la acción desde boxes.

Charles Leclerc marcó el pulso de una FP1 con bandera roja

El piloto de Ferrari fue el más rápido de la primera sesión fijando el mejor tiempo en 1m19s075, superando poco más de medio segundo a Max Verstappen, y a su compañero Lewis Hamilton.

Charles Leclerc finalizó la sesión con problemas y debió ser asistido por mecánicos de Ferrari tras llegar lentamente a la pitlane. La sesión se detuvo con bandera roja poco antes, cuando Lance Stroll dio un trompo en su Aston Martin.

Paul Aron, reemplazo de Franco Colapinto, mostró algunas dificultades para controlar el monoplaza y finalizó 19° con un mejor tiempo de 1m22s168. Pierre Gasly terminó 14° con 1m21s704.

GP de Hungría: el desafío de Franco Colapinto y cómo van los equipos a la última carrera antes del receso de verano

Cuándo sale a pista Franco Colapinto en el GP de Hungría

Franco Colapinto retomará el control de su Alpine a partir de las 12 del mediodía, cuando se largue la segunda práctica libre en el GP Hungría de Fórmula 1.

Viernes 24

FP2 12:00

Sábado 25

FP3 7:30 Clasificación 11:00

Domingo 26

Carrera 10:00

NZ