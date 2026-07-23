"No tengo idea": La tajante respuesta de Franco Colapinto sobre su continuidad en Alpine para 2027

En la antesala del Gran Premio de Hungría, Franco Colapinto se convirtió en uno de los grandes protagonistas del mercado de pilotos de la Fórmula 1. A pesar de haber sumado puntos en seis de los diez grandes premios disputados en esta temporada, el argentino sorprendió a todos al reconocer públicamente que todavía no tiene certezas sobre su continuidad en Alpine para la próxima temporada.

El receso de verano que comenzará este domingo suele ser el momento clave en el que las escuderías definen sus alineaciones, pero el futuro del pilarense sigue en el aire, rememorando lo ocurrido el año pasado, cuando su continuidad recién se oficializó en noviembre durante el Gran Premio de Brasil.

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La sorpresiva respuesta de Colapinto sobre su futuro

Consultado en conferencia de prensa oficial acerca de cuándo se resolverá su situación contractual, Colapinto optó por la mesura y prefirió desmarcarse de las especulaciones del paddock. “No tengo idea. Solo me enfoco en manejar y estoy feliz este año. Siento que estoy haciendo un buen trabajo. Simplemente no tengo idea”, aseguró el piloto de 23 años.

En esa misma línea, remarcó que su energía está puesta pura y exclusivamente en el rendimiento deportivo a corto plazo: “Estoy enfocado únicamente en estas próximas carreras y en dar lo mejor de mí con el equipo, tratando de mejorar el coche. Ese es nuestro principal objetivo”, explicó.

Franco Colapinto

Lejos de esquivar las consultas sobre las versiones cruzadas que circulan en torno a su butaca, el argentino aprovechó para lanzar una chicana con mucho humor dirigida a los medios de comunicación y las redes sociales. "Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros con todos los rumores que publican en internet. Yo ni siquiera conozco una cuarta parte de lo que ustedes saben", lanzó con ironía ante los periodistas presentes.

El presente de Alpine y las mejoras pendientes en el campeonato

Mientras su futuro personal se define tras bambalinas, en el plano deportivo Alpine atraviesa un momento exigente. La escudería pelea por mantenerse en la quinta posición del campeonato de constructores, luego de haber sido superada en las últimas fechas por rivales directos como Racing Bulls y Audi, con quienes comparte unidad de puntos.

Colapinto reconoció que el equipo se quedó atrás en la carrera tecnológica frente a sus competidores directos: "Creo que Racing Bulls trajo más mejoras que nosotros y ha estado desarrollando de una mejor manera. Nosotros también trajimos cosas que pensábamos que iban a representar un gran paso y, desafortunadamente, no fue tan grande como esperábamos", analizó.

De cara al futuro inmediato, el equipo de Enstone buscará dar un salto de calidad con un paquete de actualizaciones que planea estrenar en Zandvoort (Países Bajos), justo después del parate estival, para recuperar la competitividad mostrada en trazados como Miami, Canadá y Mónaco.

Franco Colapinto

Cronograma completo del Gran Premio de Hungría

Viernes 24 de julio:

Práctica libre 1: 08:30

Práctica libre 2: 12:00

Sábado 25 de julio:

Práctica libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 26 de julio:

Carrera principal: 10:00

BP