Tras el GP de Bélgica del pasado fin de semana, la Fórmula 1 ya está en Hungría para la última carrera antes del receso por vacaciones que se extenderá hasta el 21 de agosto, cuando comience la actividad en Zandvoort. A diferencia de Spa, el Hungaroring es más amigable con la reglamentación 2026, facilitando la gestión energética. Por sus características —muchas curvas, frenadas y giros constantes— los pilotos podrán volver a exhibir sus dotes de pilotaje, ya que la gestión pasará a un segundo plano.

Gran Premio de Bélgica 2026

No es un secreto que a los pilotos no les gusta esta generación de coches (50/50) porque piensan que desvirtúa el ADN de la F1. Verstappen dijo: “Es antinatural ir a 350 km/h y en medio de una recta tener que bajar de golpe 40 km hasta poner en 0 la energía eléctrica para poder entrar a una curva”, y Fernando Alonso llegó a decir: “debería llamarse campeonato de las baterías”. Por ahora tendrán que lidiar con la presente regulación que los obligará a enfrentar un nuevo desafío en cada circuito, hasta que en 2027 lleguen los primeros cambios de normativa y en 2028 la nueva relación de potencia 60/40 entre los motores de combustión y eléctrico.

El circuito

El Hungaroring es conocido como el ‘Mónaco sin barreras’ por su similitud con el callejero de Montecarlo en cuanto a configuración, niveles de carga aerodinámica y recuperación de energía. Como la mayoría de los circuitos europeos es angosto y muy técnico, un desafío para la conducción, aunque favorable para la recarga debido a que se dobla y frena constantemente. El trazado de 4,381 km tiene 14 curvas y un cambio de pendiente de casi 35 metros. Para completar 306 km el domingo se darán 70 vueltas en un trazado rápido, con curvas enlazadas, de baja y media velocidad y 4 rectas donde con activación de Straight Mode (modo recta) con baja carga aerodinámica para evitar el Drag (resistencia al avance) y aumentar la velocidad, que podría superar los 325 km/h. De las 4 rectas sólo una es extensa, la principal de 800 metros, que consumirá toda la batería, aunque recuperarán en la frenada de la curva 1.

Trazado de Budapest

El Hungaroring se encuentra en Mogyorod, a 20 km de Budapest, capital de Hungría, y está en el calendario desde 1986 de manera ininterrumpida. Este año celebra la edición 41°. El trazado requiere un alto despliegue de energía pero ofrece lugares de recuperación, por lo que la gestión no será un problema; aquí los protagonistas serán la conducción y el chasis. El asfalto no es abrasivo por lo que Pirelli irá con la gama blanda C3, C4 y C5, aunque los neumáticos ‘sufrirán’ con la tracción y las temperaturas cercanas a los 29°C (más de 40 en pista), que provocarán degradación térmica. La estrategia será a 1 o 2 paradas dependiendo del clima, con previsión de lluvia del 40% para el domingo. El pitlane es de circulación rápida, 80 km/h y la detención se estima en 21 segundos. Hasta ahora fueron confirmados 3 novatos en las Libres 1: Leonardo Fornaroli, reserva de McLaren en el coche de Oscar Piastri; Ryo Hirakawa, reserva de Haas en el de Oliver Bearman; y Paul Aron, reserva de Alpine, lo hará en el A526 de Franco Colapinto.

Franco Colapinto cede su asiento de F1: Alpine confirmó que Paul Aron lo reemplazará en las prácticas del GP Hungría

Los más ganadores en Hungría: Hamilton con 9 poles y 8 victorias y McLaren con 12 GP.

De los 3 sectores, el primero exigirá velocidad, aceleración y tracción, y los otros dos agarre mecánico, estabilidad y tracción para sortear la cantidad de curvas, algunas enlazadas con giros lentos y cerrados. Las zonas clave: la recta principal que favorecerá adelantamientos, la frenada de la curva 1, el curvón de la 2-3 en bajada con aceleración progresiva, la subida de la 4 a fondo con un punto ciego, las enlazadas entre la 8 y 11 y la frenada de la curva 13. El Modo Overtake (adelantamiento) se activará en la entrada de la 14 y en la combinación entre la recta principal y la 1. El récord de vuelta por ahora es de Lewis Hamilton 1:16.627, en 2020 con Mercedes.

Historia del Hungaroring

El Hungaroring, llamado el 'Mónaco del Este', nace de la necesidad de la Fórmula 1 de una fecha en Europa del Este, precisamente en Rusia, país con el que no se llegó a un acuerdo. Entonces Bernie Ecclestone, propietario de la F1, negoció con Hungría, que había abandonado el dominio soviético, y gestionó la construcción del circuito que inició en 1985. El primer GP se celebró en agosto de 1986 donde ganó Nelson Piquet a bordo de un Williams-Honda tras un adelantamiento a su compatriota, el brasileño Ayrton Senna que corría para Lotus y terminó 2°. Detrás Nigel Mansell, compañero de Piquet en Williams.

Franco Colapinto vuelve a Hungaroring con Alpine

El circuito, que firmó con la F1 hasta 2032, fue remodelado para cumplir con las exigencias de la FIA. Los cambios incluyeron una nueva torre, reasfaltado de algunos sectores, una tribuna techada para 10 mil espectadores con paneles solares en el techo, Vips y Boxes nuevos. El circuito es de fácil acceso gracias a una autopista cercana. Hungría tuvo sólo 1 piloto local, Zsolt Baumgartner (Jordan 2003 y Minardi 2004) que sumó 1 punto en 2004 en el GP de EE.UU. Jenson Button, ahora analista y entrevistador, se consagró campeón al ganar en Hungría en 2009 con el equipo Brawn GP, antecesor de Mercedes.

Gran Premio de Hungría de F1

En 2024, el Hungaroring fue testigo de la primera orden de equipo de McLaren, a partir de ahí llamadas ‘Papaya rules’. McLaren llamó a Lando Norris al box para cambiar neumáticos, en un claro undercut a Oscar Piastri que lideraba la carrera. Finalmente, McLaren rectificó y pidió a Norris un swap (intercambio de posiciones) lo que provocó un áspero intercambio de palabras entre Norris y su ingeniero de pista. Piastri se quedó con la victoria, la primera en Fórmula 1, escoltado por Norris y Lewis Hamilton, que aún corría en Mercedes.

Qué pasó en 2025

Ferrari accedía a algunas peticiones de Hamilton para mejorar el coche, mientras el director del equipo Frederic Vasseur era renovado. En Mercedes Toto Wolff demoraba la renovación de Russell con la esperanza de fichar a Verstappen, mientras Red Bull confirmaba al neerlandés para la siguiente temporada. En Alpine, Franco Colapinto que venía de reemplazar a Jack Doohan, empezaba a ‘sufrir’ con el A525 y muy cauto decía “... parece que nos equivocamos en algunos detalles... pero estoy convencido de que la tendencia eventualmente se revertirá”. En la estructura francesa también había cambios: Francois Provost asumía como nuevo CEO del Grupo Renault en lugar de Luca de Meo, ahora CEO del Grupo Kering, dueños de Gucci que será patrocinador principal de Alpine en 2027.

Lando Norris, ganador en 2025

Las Prácticas

FP1: En la primera de las 3 prácticas libres de 60 minutos Fernando Alonso que sufría una dolencia física, cedió el coche a Felipe Drugovich (reserva) y Paul Aron, reserva de Alpine, corrió en el Sauber de Nico Hulkenberg, aunque abandonó por problemas técnicos. Lideró Norris (1:16.052) seguido por Piastri y Leclerc.

En la primera de las 3 prácticas libres de 60 minutos Fernando Alonso que sufría una dolencia física, cedió el coche a Felipe Drugovich (reserva) y Paul Aron, reserva de Alpine, corrió en el Sauber de Nico Hulkenberg, aunque abandonó por problemas técnicos. Lideró Norris (1:16.052) seguido por Piastri y Leclerc. FP2: En el 2° entrenamiento, hubo un solo incidente en boxes, cuando sacaron a Norris mientras Piastri circulaba por el pitlane. Lideró Norris (1:15.624) seguido por Piastri y Leclerc.

En el 2° entrenamiento, hubo un solo incidente en boxes, cuando sacaron a Norris mientras Piastri circulaba por el pitlane. Lideró Norris (1:15.624) seguido por Piastri y Leclerc. FP3: Sin incidentes McLaren volvió a liderar escoltado por Ferrari. Lideró Piastri (1:14.916) mejorando todos los registros, seguido por Norris y Leclerc. Tras las prácticas Franco Colapinto que había finalizado 13° decía “Es un circuito técnico y al no parar de doblar es muy trabado... espero irme de acá con una buena sensación ...”.

"No tengo idea": La tajante respuesta de Franco Colapinto sobre su continuidad en Alpine para 2027

Clasificación

Q1: Un tornillo se adhirió a una de las ruedas del Haas de Ocon y había amenaza de lluvia, que no llegó. Hubo sorpresas en el Top 3, en el que se metieron un Aston Martin y un Racing Bulls. Lideró Piastri (1:15.211) seguido por Alonso y Hadjar. Franco Colapinto logró pasar muy justo a la Q2 con un coche muy inconsistente.

Un tornillo se adhirió a una de las ruedas del Haas de Ocon y había amenaza de lluvia, que no llegó. Hubo sorpresas en el Top 3, en el que se metieron un Aston Martin y un Racing Bulls. Lideró Piastri (1:15.211) seguido por Alonso y Hadjar. Franco Colapinto logró pasar muy justo a la Q2 con un coche muy inconsistente. Q2: Hubo demora, pero ningún incidente. Lideró Norris (1:14.890) seguido por Piastri y Russell.

Hubo demora, pero ningún incidente. Lideró Norris (1:14.890) seguido por Piastri y Russell. Q3: Bajo condiciones climáticas cambiantes, ráfagas de viento, casi 10 grados menos en pista y poco grip, la pole fue para Charles Leclerc, seguido por Norris y Piastri. Tras la Qualy Leclerc, que había conseguido la pole en el último segundo dijo “... la clasificación fue súper difícil y al final del día, es pole position... Probablemente es una de las mejores pole, porque no la esperaba”.

Colapinto en el GP Hungría de 2025

La carrera

El domingo bajo condiciones climáticas cambiantes y un abandono (Oliver Bearman) Lando Norris se llevó la victoria, escoltado por su compañero en McLaren Oscar Piastri y el piloto de Mercedes George Russell. En Alpine, Franco Colapinto tuvo dos horribles paradas de casi 10 segundos por problemas en una rueda trasera y en contrapartida Norris lograba un record de 1.9 en su parada. Ferrari complicó a Charles Leclerc con una parada temprana además de recibir una sanción por moverse en la frenada mientras Russell lo pasaba. Max Verstappen dio una clase de adelantamiento y George Russell enojado con su ingeniero de pista (le hablaba mucho por radio) dijo: “Just let me drive!” (solo déjenme conducir).

Problemas en el taller para Colapinto en Hungría 2025

En el último tercio de carrera Norris lideraba y Leclerc que estaba detrás, era superado por Piastri y Russell. En la última vuelta, tras una encarnizada lucha con su compañero en McLaren, Lando Norris cruzó la meta escoltado por Piastri (a sólo décimas) y Russell. Completaron el Top10: Leclerc, Alonso, Bortoleto (elegido Piloto del Día), Stroll, Lawson, Verstappen y Antonelli. Tras la carrera Franco Colapinto, que había terminado en el puesto 18 (Gasly 19) dijo “No sé. Hay que ver con los ingenieros el tema de las paradas. Paramos muy temprano, la primera pareció de 10 segundos y la segunda de 9, perdimos mucho tiempo... Una carrera para el olvido, un desastre, muchos errores...”.

Cómo van los equipos a Hungría

Mercedes ya se aseguró el liderazgo en ambos campeonatos, al menos en la primera mitad de la temporada. Ferrari es el equipo que potencialmente podría ser su rival, aunque tiene problemas a la hora de controlar la temperatura de los neumáticos, algo que en Hungría será un problema. Red Bull podría meterse en la pelea tras los resultados obtenidos por Max Verstappen, en la que podría entrar McLaren si recupera la performance con las actualizaciones y los cambios de batería. En la zona media Racing Bulls irá por Alpine, con el que está igualado en Constructores y más atrás Williams, Haas y Audi darán pelea en la zona media baja. Cadillac y Aston Martin estarán en el fondo, aunque el equipo de Silverstone podría mejorar con el nuevo paquete de actualizaciones aerodinámicas.

Kimi Antonelli, líder del campeonato al receso

Mercedes/W17- Mercedes (358 puntos)

En Silverstone Antonelli ganó la Sprint y Russell terminó 4°. En Spa Russell se complicó en la largada con una maniobra muy ajustada sobre Hamilton y tuvo que abandonar, mientras que Kimi Antonelli se alzó con la victoria luego de pasar a Leclerc ‘como si estuviera parado’. Russell reclamó al equipo por la falla en la batería, que al parecer Mercedes ya corrigió, ventilando el asunto ante la prensa, algo que molestó a Toto Wolff, quien le respondió que también hubo un problema de conducción. Russell buscará la revancha con Antonelli, que dejará Hungría como líder del campeonato, sin importar el resultado. El joven italiano logró una simbiosis con el coche, que gestiona muy bien, logrando extraer el máximo potencial.

Ferrari/SF26- Ferrari (285 puntos)

En Silverstone Ferrari rompió la racha con ambos pilotos en el podio: Charles Leclerc se quedó con la victoria y Lewis Hamiton finalizó 3°, pero en Spa a pesar de sus esfuerzos, Leclerc cedió ante el dominio de Antonelli y terminó 2°, mientras que Hamilton, sancionado con 5 segundos por el toque con Russell, los SafetyCar y un incidente en la parada, terminó 4° pero logró volver a posicionarse 2° en el campeonato. Ferrari demostró ser el único rival para Mercedes y buscará entrar en el Top 3 en Hungría.

Lewis Hamilton

McLaren/MCL40-Mercedes (195 puntos)

En Silverstone Norris y Piastri terminaron 3° y 7°, en Spa Norris, que penalizó por cambiar la batería largó desde la posición 13, pero remontó y terminó 6° y Piastri adelante. Se espera que las actualizaciones comiencen a dar resultados sobre todo con las nuevas baterías, y sus pilotos puedan dar a Mercedes y Ferrari por la punta.

Lando Norris

Red Bull/RB22 (151 puntos)

Tras los accidentes de Verstappen en Austria y Silverstone, Red Bull quitó el ala trasera (‘macarena’) en Spa y Max Verstappen pudo terminar 3°, pero a 9 segundos de Leclerc y su compañero, Isack Hadjar protagonizó una remontada al terminar 6° tras largar desde el puesto 21 (sancionado por cambios en la Unidad de potencia). Para Hungría se espera que Red Bull vuelva a meterse entre Mercedes y Ferrari. Para Hungría tienen pensado volver a colocar el alerón trasero tipo ‘macarena’, después de haber resuelto el problema, al menos para las prácticas.

Max Verstappen

Alpine/A526 (61 puntos)

En Silverstone los dos pilotos entraron en el Top 10 llevando puntos para el equipo, pero en Spa sólo Colapinto logró sumar por la 10° posición con Gasly detrás. En Spa Colapinto protagonizó una increíble largada y un doble adelantamiento que le permitió conseguir el último punto, que Alpine necesitaba para mantenerse el 5° en Constructores. Pero en Hungría, sin actualizaciones, les será muy difícil contener el avance de Racing Bulls.

Colapinto en Bélgica

Tras la carrera en Spa, Flavio Briatore se sinceró y dijo: “Salimos de Bélgica con un punto después de que Franco terminara P10 lo que significa que seguimos P5 en el Campeonato (de Constructores), pero igualados con Racing Bulls. Ellos han hecho un trabajo mejor que nosotros para añadir rendimiento a su coche, esa tendencia ha continuado y probablemente se ha ampliado... debemos continuar nuestros esfuerzos fuera de la pista para encontrar más rendimiento y dar a los pilotos más herramientas para pelear más arriba...”.

Franco Colapinto y Pierre Gasly

Racing Bulls/VCA RB03-RB-Ford (61 puntos)

Por coche y pilotos Racing Bulls es la 5° fuerza. Liam Lawson y Arvid Lindblad vienen sumando consistentemente: en Silverstone terminaron 6° y 7° y aunque en Spa sólo Lindblad sumó por la 9° posición, alcanzó para igualar a Alpine en Constructores, mientras que Lawson venía para los puntos, pero fue sorprendido por una maniobra de Colapinto y perdió la posición. Para Hungría el equipo colocará en el coche de Lawson las mismas actualizaciones que colocaron en el de Lindblad en Spa.

Haas/VF26-Ferrari (21 puntos)

Haas sigue sin ver resultados ni siquiera con las actualizaciones. En Silverstone tuvieron problemas en las paradas (Ocon 16 segundos) y Bearman fue golpeado por Albon en la largada y en Spa otra vez quedaron fuera de los puntos en los puestos 14 y 17. El equipo no tiene fecha para nuevas actualizaciones por lo que no se esperan cambios en Hungría, donde ‘sufrirán’ por la demanda de tracción, su punto débil. Por ahora, de lo que más se habla es de la salida de Esteban Ocon y los candidatos: Leonardo Fornarolli (McLaren), Rafael Cámara (F2) y Yuki Tsunoda, ex titular y ahora reserva de Red Bull. Les será difícil conseguir puntos con un coche que no tiene ritmo.

Oliver Bearman

Williams/FW48-Mercedes (11 puntos)

Williams, al igual que Haas parece estancado en el desarrollo. En Silverstone Sainz se acercó a los puntos, pero terminó 12 y Albon abandonó por un problema de fiabilidad. En Spa terminaron muy atrás con una preocupante caída de rendimiento. James Vowles, director de equipo, ha dicho que las mejoras llegarán recién para Bakú (GP de Azerbaiyán) donde también habrá una importante reducción de peso.

Maniobra maestra en Spa: Franco Colapinto y su doble adelantamiento que le valió un punto en Bélgica

Audi/R26-Audi (10 puntos)

En Silverstone Gabriel Bortoleto terminó 8° pero Hulkenberg abandonó por una falla hidráulica y en Spa nuevamente fue Bortoleto quien terminó en los puntos (8°) mientras Hulkenberg, que estuvo cerca, fue adelantado por Colapinto, que lo dejó fuera del Top10. El equipo muestra una evolución y tiene un piloto joven que es candidato a meterse en el Top10 en Hungría.

Aston Martin/AMR26 (1 punto)

El AMR26 vive sus últimos días y aunque Aston Martin llevará actualizaciones aerodinámicas, el AMR26 B estará recién en Zandvoort (GP de Países Bajos) cuando Honda coloque la nueva especificación de la Unidad de Potencia actualizada con los 2 ADUO y homologada por la FIA. En Aston Martin creen que el nuevo paquete aerodinámico les dará más rendimiento, algo que será determinante para Fernando Alonso que debe decidir si se queda o no en Aston Martin, si bien siguen los rumores acerca de su regreso a Alpine, junto a Briatore quien fuera su representante y con el que logró dos campeonatos (2005-2006). Briatore también es socio de negocios.

Fernando Alonso

Cadillac/CA01 (0 puntos)

No salen del fondo de la tabla, algo que no parece importar a Cadillac ya que su objetivo es extraer la mayor cantidad de datos en cada carrera para desarrollar el coche. Pero los pilotos se impacientan. Llevaron a Spa un ala delantera nueva, para continuar con las actualizaciones, que han ido incorporando en casi todas las carreras y llevarán a Hungría un nuevo sistema de frenos para controlar mejor la temperatura de los neumáticos.

Horarios GP Hungría para Argentina (24 al 26 de julio 2026)

Viernes 24

FP1 8:30

FP2 12:00

Sábado 25

FP3 7:30

Clasificación 11:00

Domingo 26

Carrera 10:00

NZ