Vozinha, el arquero de Cabo Verde, es nuevo refuerzo de Colo-Colo tras su histórico Mundial 2026

El mercado de pases del fútbol sudamericano volvió a sacudirse. Vozinha, el veterano arquero de 40 años que se convirtió en una de las grandes sensaciones del Mundial 2026 con Cabo Verde, se convirtió en nuevo refuerzo de Colo-Colo de Chile.

A través de su cuenta oficial, el club lanzó un mensaje de bienvenida multilingüe, un guiño a la repercusión global de su contratación: "Bienvenido / Welcome / Bem-Vindo". El anuncio estuvo acompañado de una fotografía artística en blanco y negro de la parte superior de la cabeza del arquero, con su distintivo cabello rizado, bajo una única palabra en el centro: "Aura".

Vozinha, el arquero de Cabo Verde que le hizo la vida imposible a la Selección Argentina

Tras quedar libre del G.D. Chaves de la segunda división de Portugal y luego de sonar fuertemente como alternativa para el Inter Miami, el africano viajará en las próximas horas a Santiago para firmar un contrato que lo vinculará con el Cacique por los próximos 18 meses.

La negociación tuvo sus idas y vueltas: el conjunto trasandino había enfriado las charlas iniciales mientras avanzaba por el uruguayo Santiago Mele, pero ante el desembarco de este último en Independiente, la dirigencia de Colo Colo aceleró decididamente por el héroe caboverdiano.

Un fenómeno que dio la vuelta al mundo

El desembarco del experimentado arquero en el fútbol sudamericano no es un movimiento más: responde al tremendo impacto mediático y deportivo que generó durante la última Copa del Mundo.

Al frente del seleccionado de Cabo Verde, Vozinha fue el sostén de una campaña inolvidable que incluyó empates históricos ante la campeona del mundo, España, y la poderosa Uruguay en la fase de grupos.

Sin embargo, su punto culminante ocurrió en el cruce de eliminación directa frente a la Selección Argentina. Aquella noche en Miami, el arquero firmó una actuación memorable.

En aquel partido, le ahogó el gol a Lionel Messi en cuatro oportunidades clarísimas, llevando la definición hasta el tiempo suplementario y ganándose el reconocimiento unánime de la prensa internacional, al punto de haber sido elegido entre los futbolistas más destacados del torneo, siendo parte del equipo ideal del Mundial 2026.

Tras una extensa trayectoria por ligas alternativas de Europa y África, el destino le tenía guardada a Vozinha su oportunidad más importante a nivel de clubes: defender el arco de uno de los equipos más grandes de Chile.

FMZ