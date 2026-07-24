“Es un gran honor estar aquí, sabiendo de dónde vengo, era inimaginable”, comenzó Jürgen Klopp su presentación formal al frente de la Selección de Alemania. El entrenador de 59 años se presentó ante los medios en Fráncfort tras firmar el vínculo que lo unirá a la Federación Alemana de Fútbol (DFB) hasta el Mundial 2030.

Jürgen Klopp presentado en Alemania

El ex DT de Liverpool y Borussia Dortmund asume el cargo tras la inesperada renuncia de Julian Nagelsmann, quien no resistió las repercusiones de la durísima eliminación de Alemania a manos de Paraguay en el Mundial 2026.

Klopp sale del retiro para el desafío más grande de su carrera

Jürgen Klopp fue arquitecto del legendario Liverpool 2015-2024, equipo que marcó una época en Inglaterra y Europa, conquistando ocho títulos entre los que destacó la primera Premier League del club (bajo dicho formato) y una Champions.

Jürgen Klopp presentado en Alemania

Finalizada su década en Liverpool, Klopp reconoció haberse quedado “sin energía” para dirigir y especuló sobre la posibilidad de retirarse de la profesión. En octubre de 2024 fue anunciado como director de actividades de fútbol para Red Bull, tomando un cargo ejecutivo en el conglomerado dueño de equipos en Bundesliga (Leipzig), Austria (Salzburgo) y Estados Unidos (Nueva York).

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La DFB anunció el pago “benéfico” de un millón de euros a la fundación “Wings for life” de Red Bull para liberar a Klopp, que tenía contrato con la multinacional hasta 2029. "Jürgen Klopp no tiene una carrera después de la selección nacional. Idealmente, esto es lo más destacado de mi carrera", declaró, en tercera persona, el DT.

Klopp sin filtro y a pura advertencia: “Si piensan que soy una basura, díganmelo y me iré inmediatamente”

Fiel a su estilo directo y desenfadado, el técnico dejó en claro las reglas del juego ante los medios. Advirtió que no tolerará faltas de respeto hacia su entorno ni presiones desmedidas como las que sufrieron sus antecesores, asegurando que se marchará sin exigir indemnización si las cosas no marchan bien.

“No estoy haciendo este trabajo por mí. Lo estoy haciendo por ustedes. Estoy aceptando este trabajo a pesar de haber visto cómo trataron a Julian Nagelsmann. Lo estoy aceptando a pesar de haber visto cómo trataron a Thomas Tuchel. Si van tras mi familia, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo a la cara y me iré inmediatamente, sin pedir ninguna compensación”, aseguró el ex Dortmund.

El gigante que busca renacer de la mano de Klopp: "No quiero jugar como Argentina"

El objetivo principal será devolverle competitividad y mística a una selección que no dio la talla en los últimos grandes torneos internacionales. Klopp estará acompañado por sus colaboradores de confianza, Peter Krawietz y Pepijn Lijnders, sumando a Sven Bender en el cuerpo técnico y a Per Mertesacker como director deportivo.

Jürgen Klopp

“No quiero jugar como Francia, como Argentina o como España. Quiero jugar como jugamos nosotros. Pero con muchísima intensidad. Hay 11 naciones por delante de nosotros en el ranking pero tenemos que hacer posible vencerlos, con la forma en que jugamos al fútbol”, declaró el DT.

NZ