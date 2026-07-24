Rosario Central debutó con derrota en el Clausura 2026, cayendo ante el campeón Belgrano en Córdoba. Finalizado el duelo, Ángel Di María analizó el partido y respondió algunas preguntas sobre la actuación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Ángel Di María

Campeón del Mundo en Qatar y referente histórico de la Albiceleste, Di María pidió no dejar de reconocer lo logrado por el equipo en Norteamérica: “Merecen más que un aplauso, todo lo que se logró, haberle ganado a Inglaterra fue coronar todo eso, para mí terminó ahí el Mundial, ahí le dimos la alegría más grande al país. Sufrí todos los partidos, pero creo que sacaban eso de adentro que terminaba haciendo que se gane”.

Di María hizo especial hincapié en la victoria ante Inglaterra, y soltó una frase sobre la final ante España: “Para mí el Mundial terminó ahí, haberle ganado a Inglaterra. Se notó en la calle, al día siguiente. Después las finales son finales, a veces te toca, a veces no, pero creo que la Selección dejó la celeste y blanca bien arriba”.

Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026

Ángel Di María sobre Messi: “Creo que puede seguir muchísimos años más”

“Leo Messi tiene que seguir hasta donde quiera él, creo que puede seguir muchísimos años más. Con 39 demostró que es uno de los mejores y puede seguir siéndolo. Ya no tiene techo, no hay más nada para él”, dijo Ángel Di María sobre Lionel Messi.

Scaloni y Di María

En cuanto a Scaloni, quien puso en duda su continuidad después de diciembre, Di María aseguró: “Scaloni es la Scaloneta, y ojalá siga por el bien de todos. Está haciendo una buena generación de chicos que están saliendo ahora, ojalá que siga, él sabrá lo que quiere. Como argentino, me gustaría que siga”.

NZ