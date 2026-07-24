¿Un guiño para Lionel Scaloni? El emotivo video de la AFA para homenajear a la Selección Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino puso en marcha de manera pública lo que en los pasillos de la calle Viamonte ya se define como un verdadero "operativo seducción". A solo días de perder por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, la cuenta oficial de la Selección Argentina difundió un emotivo video institucional que repasa las mayores alegrías de la Scaloneta y cierra con un mensaje directo para el futuro Lionel Scaloni: "Esta camiseta cuenta con vos".

El contrato de Lionel Scaloni vence el próximo 31 de diciembre. Si bien el DT ya avisó en oportunidades previas su intención de evaluar un "corte" una vez finalizado el ciclo del Mundial, la AFA busca ganar tiempo y tocar la fibra emotiva del cuerpo técnico para asegurar su permanencia, en un momento donde varios referentes históricos, como Nicolás Otamendi, ya confirmaron su salida, y otros como Emiliano Martínez, Leandro Paredes y el propio Lionel Messi analizan qué hacer.

Por qué la Selección Argentina no puede darse el lujo de perder a Lionel Scaloni

El video arranca con una toma directa de los festejos y emociones de Scaloni en el banco de suplentes y plantea una pregunta retórica cargada de nostalgia: "Si alguien te hubiera dicho en 2018 que un tal Scaloni nos iba a dar la mejor Selección Argentina de la historia, ¿le hubieras creído?".

A partir de ahí, la narración repasa el camino construido desde la incertidumbre posterior a Rusia 2018 hasta la consolidación de un ciclo multicampeón: el Maracanazo en la Copa América 2021, la Finalissima en Wembley, la gloria en el Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato de América en 2024.

Por otra parte, el video también se detuvo en las gestas recientes de la Copa del Mundo 2026, a pesar de haber perdido la final ante España y de haber quedado subcampeón.

"Si hace tan solo un mes te hubieran jurado que íbamos a remontar partidos en el Mundial como en el potrero, que un Messi de 39 años iba a hacer un hat-trick en el partido inaugural, que íbamos a dejar afuera a los ingleses y a ser otra vez finalistas del mundo, ¿cómo te hubieras sentido? Seguramente orgulloso, como te sentís ahora de un equipo que hizo ordinario lo extraordinario", relató el video.

Un mensaje sin nombres explícitos, pero con un destinatario claro

En el tramo final, mientras se muestran imágenes de festejos populares en las calles argentinas y abrazos entre el cuerpo técnico y los jugadores, la voz en off lanza el mensaje con el que la AFA busca frenar cualquier decisión de salida.

Lionel Scaloni

"¿Y si te digo que hay más capítulos por escribir? Porque la historia siempre la escribe Argentina. Esta camiseta cuenta con vos. Porque si logramos todo esto, imaginate juntos lo que podemos seguir logrando", destacaron.

Sin mencionar de manera explícita a Scaloni ni a las figuras que analizan su retiro internacional, el video funciona como una carta abierta.

FMZ