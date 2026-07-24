Quién fue Ceferino Díaz, el histórico futbolista del ascenso argentino que murió a los 53 años

Hay futbolistas cuyo valor trasciende los números y se mide en el carácter con el que habitan la cancha. Ceferino Díaz fue uno de ellos: un mediocampista de los que ya no abundan, un "todoterreno", como supo definirlo Gustavo Alfaro. Este jueves, su fallecimiento a los 53 años reactivó el recuerdo de una figura indispensable para entender la gracia del ascenso argentino.

La noticia generó una profunda conmoción en el ambiente y, especialmente, en el sur bonaerense, donde dejó una huella imborrable como uno de los máximos referentes de la historia de Olimpo de Bahía Blanca.

Ceferino Díaz

¿Quién fue Ceferino Díaz?

Nacido en la localidad de Juan N. Fernández, en el partido de Necochea, Díaz empezó a forjar su carrera futbolística desde muy joven. Tras dar sus primeros pasos en Defensores de su pueblo natal y pasar por Jorge Newbery de Lobería, en 1993 fue pieza central de la conquista de la Liga Necochea, rompiendo una sequía de 25 años sin títulos.

A fuerza de temperamento y oficio en la marca, el ex volante central construyó una trayectoria de verdadero nómada del ascenso, llegando a defender varios clubes del fútbol argentino.

Defendió las camisetas de instituciones emblemáticas de diversas categorías y regiones: Huracán de Tres Arroyos, Almirante Brown de Arrecifes, Cipolletti, Quilmes, Argentinos Juniors, Unión de Santa Fe, Guillermo Brown de Puerto Madryn e incluso cruzó la frontera para vestir la camiseta de Deportivo Quito en Ecuador.

El día que se convirtió en leyenda bahiense

Si bien su recorrido fue amplio y respetado en cada rincón donde jugó, su juego más fuerte la alcanzó con los colores de Olimpo de Bahía Blanca. Allí no solo fue el pilar del mediocampo, sino el brazo en cancha del equipo que comandaba Gustavo Alfaro.

El 27 de diciembre de 2001, Díaz entró para siempre en la historia grande del Aurinegro. En la final decisiva por el ascenso frente a Instituto, Olimpo goleó 4-0 para sellar su primer pasaje a la máxima categoría del fútbol argentino.

Ceferino Díaz fue clave en la final ante Instituto

Aquella tarde memorable, el volante no solo dictó el ritmo del partido, sino que apareció como figura convirtiendo dos goles fundamentales para asegurar el festejo.

Ceferino Díaz fue la síntesis del futbolista del ascenso: sacrificado, batallador, de perfil bajo fuera de la cancha y determinante dentro de ella.

FMZ