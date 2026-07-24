Ángel Correa a River: el salto de calidad que Chacho Coudet buscaba

Desde hace un tiempo largo que en River Plate se habla de un solo tema: “el jugador distinto”, el que hace brillar al equipo, el que distingue. Desde la salida de Franco Mastantuono ese jugador no está. Intentaron con Driussi y tuvo destellos que se apagaron por tantas lesiones.

Ángel Correa

No fue casual que el presidente, Stefano Di Carlo, haya hablado de jugadores de calidad y que rápidamente surja el nombre de Ángel Correa y Thiago Almada. Más allá de los tiempos que andan a contramano de las urgencias del Chacho Coudet, Correa en estas horas está en tierras argentinas y se sumará para que todos los hinchas puedan empezar a pensar en qué le puede dar Correa a este equipo.

Qué le aporta Ángel Correa al proyecto de Coudet

Desde el cuerpo técnico lo primero que dicen es que le puede dar, ante todo, personalidad y postura de crack para hacerse cargo de la pelota en la zona donde cuesta más. Así como con Otamendi tendrá liderazgo defensivo, con Correa tendrá liderazgo ofensivo. Que Moreno o Vera levanten la cabeza y sepan que hay un jugador que, aunque tenga marca, va a resolver más que complicar un avance.

Eduardo Coudet

Después, algo de la polifuncionalidad que se buscó con Seba Driussi. Correa es un jugador fácilmente adaptable: puede jugar como segunda punta, punta, como extremo, como enganche y hasta por el medio del área. Pasó por varias posiciones tácticas y siempre rindió. Además, puede hacer eso mismo en un mismo partido, lo que genera problemas a cualquier defensa.

Después es un jugador que en el mano a mano es letal, otro atributo que en River escasea. El desequilibrio individual no tiene peso en este equipo. Por eso se habla de un jugador distinto. Si se ven sus estadísticas, por ejemplo en Tigres disputó un total de 54 encuentros con 23 conquistas y 14 asistencias. Tiene una presencia en el gol del equipo de casi el 70 por ciento.

River oficializó a Ángel Correa como nuevo refuerzo: Coudet suma otro Campeón del Mundo en transferencia récord

Finalmente, está jugar en el fútbol argentino, donde no juega hace muchos años tras su larga estadía en España. Lo cierto es que, por fin, River y Coudet tienen a ese jugador diferente, ese salto de calidad que tanto necesitaba, por el que pagó 15 millones de dólares y le hizo contrato hasta fines del 2029.

NZ