El emotivo homenaje a Nico González en Escobar: recorrido en autobomba y ovación popular

A solo cinco días del trago amargo frente a España en la final del Mundial 2026, el afecto del hincha empezó a sanar las heridas. En Escobar, el orgullo por el camino recorrido pudo más que la frustración: la ciudad bonaerense se volcó a las calles para brindarle un multitudinario y emotivo homenaje a Nicolás González.

Luego de lo que fue el subcampeonato de la Selección Argentina, el atacante de 28 años volvió a su tierra natal y vivió una jornada inolvidable. En primer lugar, fue distinguido como Ciudadano Ilustre de Escobar y recibió como regalo la camiseta del club de sus amores de la infancia, el Atlético de Escobar.

Luego, la fiesta se trasladó a la vía pública: sobre el techo de una autobomba de los bomberos locales decorada con banderas argentinas y fotos suyas, Nico recorrió las arterias de la ciudad y saludó a una marea de vecinos que se acercó a las plazas para brindarle su apoyo.

Uno de los momentos con mayor carga emotiva de la tarde se produjo en el interior del cuartel de bomberos. Allí, integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Escobar esperaron al futbolista para entregarle y posar junto a una réplica de la emblemática bandera con la imagen de las Islas Malvinas que el plantel albiceleste desplegó durante los festejos tras el histórico triunfo ante Inglaterra.

"Como lo dijo Scaloni en su momento, para nosotros era solo un partido de fútbol, pero de a poco se fue formando una burbuja de que podíamos quedar en la historia. Había nervios antes de ese partido porque queríamos dejar al país en lo más alto. Creo que dejamos una huella importante y eso es un orgullo", expresó González.

Además, el futbolista desestimó de manera categórica las versiones cruzadas y teorías que circularon en las redes sociales sobre el rendimiento en el partido decisivo: "España es un merecido campeón. Jugaron mejor que nosotros, fueron superiores y es parte del fútbol. La frutillita del postre era ganar la Copa del Mundo, pero no se pudo; dejamos el alma y la piel".

"Se viene un cambio importante"

De cara a lo que se aproxima para la Selección Argentina, en medio de la incertidumbre por la continuidad de referentes y del propio cuerpo técnico, el ex Argentinos Juniors fue claro.

"Veremos qué pasa, veremos qué sucede. Yo creo que va a haber un cambio importante, ya sea para la Selección o para cada uno de nosotros como personas", destacó.

Tras el caluroso baño de popularidad en su barrio, el futbolista deberá resolver su futuro a nivel clubes. Con el pase en poder de la Juventus y tras su paso por el Atlético de Madrid, varios equipos del continente europeo compiten por sumar al extremo para la próxima temporada.

FMZ