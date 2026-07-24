Racing vs Gimnasia: con suspenso, la Academia ganó 2-1 en su debut por el Torneo Clausura

Racing arrancó con el pie derecho en el Torneo Clausura 2026, aunque debió batallar más de la cuenta para quedarse con los tres puntos en casa. En un encuentro repleto de emociones, momentos de tensión y la intervención estelar de su arquero, la Academia superó 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Cilindro.

Con esta victoria, los oriundos de Avellaneda se subieron a lo más alto del Grupo B, donde comparten la punta junto a Belgrano y Argentinos Juniors, quienes también ganaron sus respectivos partidos.

El trámite comenzó de la mejor manera para los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda. Apenas a los 5 minutos del primer tiempo, Matko Miljevic, una de las figuras de la cancha, capturó una pelota en el área tras pésimo error defensivo para establecer el 1-0 madrugador y desatar el delirio de la hinchada.

Sin embargo, el Lobo reaccionó y empezó a lastimar de contra. A falta de poco más para el cierre del primer tiempo, una desatención de Racing terminó en el gol de Bautista Barros Schelotto, que igualó todo con el 1-1.

Apenas unos minutos después, la noche pareció complicarse del todo para Racing: a los 39', una mano en el área de Gonzalo Escudero fue sancionada como penal por el árbitro Nicolás Ramírez. No obstante, emergió la figura de Facundo Cambeses: el arquero tapó el remate de Torres con sus pies y desató la locura de los hinchas.

En el complemento, la Academia salió decidida a buscar el triunfo. Moviendo el banco con los ingresos de Lautaro Díaz y Duván Vergara, metió al conjunto platense contra su arco.

La insistencia tuvo premio a los 23 minutos de la segunda mitad: tras un córner impecablemente ejecutado por Miljevic, el defensor Nazareno Colombo ganó de arriba y metió un frentazo inapelable para marcar el 2-1 definitivo.

Con el cierre del partido, Racing festejó un triunfo sumamente trabajado en Avellaneda, sumando sus primeros tres puntos en la competencia y dejando buenas sensaciones de cara a lo que viene: Rosario Central en el Gigante de Arroyito, por la Fecha 2.

FMZ