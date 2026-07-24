Vélez vs Instituto: con un solitario gol de Manuel Lanzini, el "Fortín" debutó con triunfo en el Torneo Clausura

Vélez tuvo un reinicio de torneo ideal tras el parate por la Copa del Mundo. En el Estadio José Amalfitani, el conjunto de Liniers trabajó un partido exigente ante Instituto de Córdoba y se impuso por 1-0 en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

De esta manera, el Fortín sumó por primera vez de a tres en el torneo y se subió a la cima del Grupo A junto a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que este viernes derrotó 1-0 a Central Córdoba.

El trámite fue parejo y disputado desde el primer minuto. La Gloria avisó en varios pasajes de la etapa inicial mediante los remates de Alex Luna y Matías Tissera, pero se topó con la firmeza de Tomás Marchiori.

Cuando la primera mitad se moría, llegó la pincelada que destrabó el encuentro. A los 45 minutos, Florián Monzón aguantó la marca y descargó para Tobías Andrada; este vio ingresar sin marca a Manuel Lanzini, quien definió con jerarquía por la izquierda, ajustado al primer palo del arquero Marcos Ledesma, para decretar el 1-0 para Vélez.

En el complemento, Instituto intentó adelantarse en el campo para buscar la igualdad, pero la zaga defensiva comandada por Lisandro Magallán y Thiago Silvero neutralizó los avances del visitante.

Sin tiempo para más y bajo el arbitraje de Andrés Merlos, el Fortín sostuvo la ventaja hasta el pitazo final y festejó ante su gente un triunfo clave para comenzar con buen pie la segunda parte del año.

FMZ