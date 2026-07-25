Franco Colapinto recuperó ritmo y quedó 14° en las últimas prácticas libres del GP de Hungría

El Gran Premio de Hungría no había comenzado de la mejor manera para Franco Colapinto. Luego de cederle su monoplaza al joven Paul Aron durante la primera práctica libre (FP1) y de sufrir un accidentado viernes en la FP2, este sábado logro revertir un poco la situación y cerró las últimas prácticas libres en el 14° lugar.

Apenas se encendió el semáforo verde a las 07:30 horas argentina, fue el primer piloto en salir a pista para devorarse los kilómetros que le faltaban a bordo del Alpine A526.

Con gomas blandas puestas y la pista para él solo en los primeros minutos, Colapinto abrió el fuego marcando un primer registro de 1:22.464. Con el correr de los giros y a medida que el resto de los autos se sumaba al asfalto húngaro, el pilarense fue tomando confianza, puliendo cada sector del circuito y bajando drásticamente sus marcas.

La sesión tuvo su momento de interrupción cuando faltaban 36 minutos para el final debido a una bandera roja provocada por Checo Pérez, cuyo monoplaza quedó detenido en plena pista tras reportar por radio que sus frenos traseros estaban en llamas.

Lejos de enfriarse, en la reanudación Franco continuó mostrando un ritmo competitivo en la zona media, metiéndose momentáneamente en el top 10 y manteniéndose firme por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Finalmente, el argentino logró apretar el acelerador sobre los minutos finales y abrió su sábado en el 14° lugar con un gran parcial de 1:20.005, muy cerca de su compañero Gasly, quien terminó 12°.

El duro golpe que Franco Colpinto sufrió el viernes

La segunda práctica libre del GP de Hungría estuvo marcada por la bandera roja tras el despiste de Franco Colapinto. El piloto argentino realizaba su primer intento con neumáticos blandos cuando despistó en la curva 14, y terminó chocando contra el muro causando daños parciales en su monoplaza, y dando por finalizado su tiempo en pista con apenas 11 giros.

FMZ