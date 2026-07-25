Pablo Lunati cruzó a Juanfer Quintero tras rescindir con River y el futbolista le respondió con un tajante mensaje

La salida de Juan Fernando Quintero de River no para de sumar capítulos calientes. Luego de que se confirmara la rescisión de su contrato tras un desgastante ida y vuelta con la dirigencia y el cuerpo técnico, el ex árbitro y reconocido hincha del Millonario, Pablo Lunati, apuntó sin filtros contra el colombiano y el mismo jugador le respondió en redes sociales.

A través de un extenso descargo en sus redes sociales, el enganche cruzó directamente al ex árbitro, repasó su herencia en el club, apuntó a los valores de la dirigencia y las personalidades mediáticas, y dejó un mensaje lapidario.

River arranca el Torneo Clausura acorralado por la exigencia de su gente y su propia historia

La fuerte crítica de Lunati: "¿Quién es, el Beto Alonso?"

Durante la emisión de Picado TV, Pablo Lunati analizó con mucha dureza los modos en los que el futbolista cafetero le puso fin a su ciclo en la institución. Lejos de matizar sus palabras, cuestionó su compromiso en momentos clave del pasado reciente y la respuesta de los hinchas.

"Lo que no tendría que haber hecho Juanfer si iba a hacer esto es hacer un conventillo como hizo. Todo el mundo sabe el sentimiento que yo tengo por él, pero se fue dos veces mal y se está yendo tres veces mal. Todo lo que la gente de River lo ama y lo quiere, es que no lo aguanta más", lanzó Lunati en el inicio de su intervención.

En esa misma línea, el exjuez de línea y árbitro principal rememoró situaciones deportivas anteriores y explotó contra el colombiano, quien ahora busca nuevo club tras su inminente salida.

"El campeonato pasado que nos tocó perder la final con Belgrano había que dar la cara en el partido con la Sudamericana y él decidió no estar. Ya está, Juanfer. El hincha de River tiene los huevos al plato de Quintero, así nomás te lo digo. Esto es River, muchachos... ¿Hasta cuándo? ¿Quién es, el Beto Alonso?", sentenció.

La furiosa respuesta de Juanfer: "Mejor quédate callado"

La reacción de Quintero llegó de manera contundente a través de su cuenta de Instagram. El volante no perdonó el tono ni el contenido del análisis de Lunati y lo expuso públicamente en un picante mensaje.

"Pablo, dejá de vender humo, amigo... ¡Mejor quédate callado! Igual puedes salir a la calle siempre a dar la cara gracias al equipo del 2018... Peores cosas le pasaron al club y vos estabas de por medio, así que no vengas con esas", le arremetió de entrada.

La picante respuesta de Quintero en redes sociales

A su vez, el colombiano dejó bien en claro cuáles fueron los límites que siente que se cruzaron en medio de las especulaciones sobre su salida.

"Te respeté hasta que te metiste en lo que no debes. Me voy con la cabeza en alto de que nunca traicioné mis principios y valores. Soy único porque soy transparente en un mundo de hipocresía", disparó Quintero.

Para darle un cierre categórico a la polémica, Juanfer apeló al recuerdo imborrable de la Copa Libertadores lograda en Santiago Bernabéu ante Boca, donde su gol marcó un antes y un después en la historia de River.

"Sólo siéntete orgulloso que ahora sacás el pecho diciendo que sos de River por lo que hicimos e hice, que fue eterno y todo el mundo lo vio. Los valores y los principios no se venden por nada en el mundo, y menos el carácter. Chau vos... ETERNA será mi historia con el club", concluyó.

FMZ