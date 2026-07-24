Fin de un ciclo histórico: Juan Fernando Quintero rescindió su contrato con River

Se terminó una de las historias de amor más emblemáticas del fútbol sudamericano reciente. A través de sus canales oficiales, River confirmó la rescisión del contrato de Juan Fernando Quintero, dando por finalizada de común acuerdo la tercera etapa del talentoso mediocampista en la institución de Núñez.

Con una publicación institucional acompañada por el escudo del club, la dirigencia despidió al enganche con palabras de gratitud por su huella imborrable en la historia riverplatense.

El comunicado oficial de River

"El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos. River Plate desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional", escribió el comunicado.

Luego, acompañado de un textual que relató: "Juan Fernando Quintero, por siempre en nuestra historia", la institución Millonaria publicó una collage de Juanfer y sus mejores momentos con River, incluida la típica Copa Libertadores del 2018 que ganó frente a Boca.

Juan Fernando Quintero

El desenlace de este ciclo estuvo marcado por la pérdida paulatina de rodaje. A diferencia de sus años de gloria en el club, en este último tramo el futbolista de 33 años no logró afianzarse como titular: una combinación de contratiempos físicos y decisiones del cuerpo técnico lo relegaron en la consideración dentro del plantel.

El mediocampista colombiano, que venía realizando trabajos de preparación de manera individual en Miami, queda ahora con la condición de agente libre. Sin un destino oficial confirmado hasta el momento, se espera que analice diversas propuestas que maneja del fútbol del exterior para encarar el segundo semestre del año.

Los números de Juanfer con River

A lo largo de sus pasos por el club, el colombiano dejó marcas indelebles que van mucho más allá de la retina del hincha y se traducen en estadísticas de enorme peso.

En total, Quintero disputó 97 encuentros oficiales con la camiseta millonaria, en los cuales convirtió 19 goles, incluyendoel inolvidable zurdazo ante Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, y repartió 16 asistencias.

Además, su paso por la institución se tradujo en 4 títulos conquistados: la histórica Copa Libertadores 2018, la Recopa Sudamericana 2019, la Copa Argentina 2019 y la Supercopa Argentina 2017.

FMZ