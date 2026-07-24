Platense y Unión dejaron todo e igualaron 2-2 en un partidazo por el Torneo Clausura

En un arranque a puro ritmo para el Torneo Clausura 2026, Platense y Unión regalaron un electrizante empate 2-2 en el estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la primera fecha de la Zona A.

El encuentro, arbitrado por Sebastián Martínez, tuvo todos los condimentos: goles, remontadas, polémica y la intervención determinante del VAR.

El conjunto local pegó primero en la etapa inicial: a los 24 minutos, tras una presión sostenida sobre el área rival, un desafortunado intento de despeje por parte de Tomas Fagioli terminó con la pelota al fondo de su propia red, otorgándole la ventaja parcial al Calamar antes del descanso.

En el segundo tiempo, la visita salió decidida a cambiar la historia y logró dar vuelta el resultado en una ráfaga. A los 26 minutos del complemento, Juan Pablo Ludueña apareció libre por arriba y mandó la pelota a la red de cabeza para marcar el 1-1.

Apenas unos minutos después, a los 33', Cristian Tarragona no falló desde los doce pasos y puso el 2-1 tras la sanción de un penal que Sebastián Martínez confirmó a instancia del VAR por un empujón de Mateo Mendia sobre Valentín Cerrudo.

Cuando parecía que los tres puntos viajaban rumbo a Santa Fe, llegó la última jugada de la noche. A los 44 minutos del segundo tiempo, Nicolás López asistió a Bautista Merlini para que estampara el 2-2.

Si bien la jugada fue anulada inicialmente en cancha por una supuesta posición adelantada, la revisión técnica desde el VAR corrigió la decisión, decretó el gol válido y desató el desahogo del público local.

FMZ