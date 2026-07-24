Ángel Correa encabeza la lista: quiénes son los jugadores más caros de la historia de River

Tras extensas negociaciones, River confirmó de manera oficial la llegada de Ángel Correa. El atacante de 31 años, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, dejó Tigres de México a cambio de 15 millones de dólares para convertirse en el sexto refuerzo del ciclo conducido por Eduardo Coudet.

Ángel Correa a River: el salto de calidad que Chacho Coudet buscaba

Ángel Correa, la nueva estrella de River

Con esta cifra, Angelito rompió con todas las marcas previas y se transformó, en soledad, en la incorporación más costosa en los más de 125 años de historia del club de Núñez.

La operación supera el registro histórico que le pertenecía a Lucas Pratto, por quien la gestión de Rodolfo D'Onofrio desembolsó casi 14 millones de dólares a comienzos de 2018 para traerlo desde San Pablo.

Lucas Pratto

Detrás del Oso y de la flamante llegada de Correa se ubica el colombiano Kevin Castaño, por quien la institución desembolsó 13,8 millones de dólares tras una ardua negociación con Krasnodar y Cruz Azul. Un escalón más abajo se encuentran los casos de Sebastián Driussi y Rodrigo Villagra, registrando un costo de 10 millones de dólares cada uno.

En la nómina de compras abultadas también aparece la irrupción de Maximiliano Salas, por quien River le pagó a Racing la cláusula de rescisión de aproximadamente 9,1 millones de dólares.

Kevin Castaño

Asimismo, la operación por Esequiel Barco significó desembolsar 4,4 millones de dólares por el cargo de su préstamo inicial y luego 7 millones más para ejecutar la opción de compra definitiva.

El grupo de desembolsos millonarios se completa con el colombiano Miguel Borja, adquirido a mediados de 2022 por 8,6 millones de dólares a Junior de Barranquilla, y el regreso de Lucas Martínez Quarta desde la Fiorentina a cambio de 7,21 millones de dólares.

Realidades contrapuestas entre los fichajes millonarios

El repaso por los pases más caros refleja historias y rendimientos muy opuestos. Mientras que la compra de Pratto quedó grabada en la memoria colectiva por su impacto deportivo directo, otros desembolsos abultados no corrieron la misma suerte.

Kevin Castaño no logró consolidarse y hoy forma parte de los futbolistas relegados por el entrenador Coudet. Un escenario similar vive Maximiliano Salas, mientras que Rodrigo Villagra emigró al CSKA de Moscú al cabo de solo una temporada tras no afianzarse en el mediocampo. Por su parte, Sebastián Driussi tuvo un retorno con altibajos producto de diversas lesiones.

FMZ