Huracán debutó en el Torneo Clausura 2026 con victoria. En un encuentro cerrado y de trámite intenso disputado en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, el Globo derrotó 1-0 a Banfield por la primera jornada de la competencia, gracias a una aparición certera de Jordy Caicedo.

Con este triunfo vital, los oriundos de Parque Patricios sumaron tres puntos clave y se subieron a lo más alto del Grupo B, compartiendo la cima con Racing, Belgrano y Argentinos Juniors.

Huracán vs Banfield

Durante el primer tiempo, el equipo local buscó tomar la iniciativa en ataque sumando gente en la zona de creación con Leonardo Gil y las arremetidas de Juan Francisco Bisanz. Sin embargo, la falta de efectividad y las buenas intervenciones del arquero Facundo Sanguinetti mantuvieron el marcador en cero.

Las acciones determinantes de la noche llegaron en el complemento. A los 8 minutos de la segunda mitad, Banfield dio el primer golpe cuando Tiziano Perrotta mandó la pelota a la red tras una jugada colectiva. Sin embargo, cuando el Taladro festejaba, el árbitro Juan Pafundi fue advertido por el VAR y, tras la revisión de la acción, decidió anular el tanto por un offisde previo.

El golpe anímico desacomodó a la visita y Huracán no dejó pasar la oportunidad. Apenas diez minutos después, a los 19' del segundo tiempo, Jordy Caicedo capitalizó una chance clara dentro del área y decretó el 1-0.

En el tramo final, Banfield quemó naves con los ingresos de Tomás Adoryan, Federico Anselmo y Neyder Moreno para intentar rescatar un punto, pero chocó contra la solidez defensiva del conjunto de Parque Patricios. Huracán sostuvo la ventaja y aseguró tres puntos clave en el inicio del certamen ante su gente.

FMZ