El Torneo Clausura ya arrancó, y este sábado es el turno de River. A partir de las 19:15 horas, el Millonario recibe a Barracas Central en el Monumental por la primera fecha del torneo doméstico.

Para el conjunto de Núñez, el partido representa una prueba de carácter urgente ante su gente, en un marco deportivo convulsionado tras la reciente eliminación prematura en Copa Argentina.

El encuentro será arbitrado por Nazareno Arasa y se podrá ver a través de la señal televisiva de TNT Sports Premium.

Cómo llega River

La atmosfera en River está lejos de ser agradable. El elenco conducido por Eduardo Chacho Coudet viene de sufrir un durísimo e inesperado golpe al quedar eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina a manos de Aldosivi por 3-1 en Salta. Esta caída reabrió heridas recientes, sumándose al trago amargo del semestre pasado, cuando el Millonario cayó en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano.

River Plate

Para colmo, el clima de tensión interno tuvo su punto de ebullición con la salida precipitada de Juan Fernando Quintero. Luego de desgastes en la relación con el cuerpo técnico y la dirigencia, se confirmó la rescisión del contrato del talentoso volante colombiano de común acuerdo previa a este choque.

No obstante, no todo son malas noticias. La dirigencia movió fichas en el mercado de pases e incorporó nombres de peso internacional, entre los que destacan los regresos y arribos de futbolistas de la envergadura de Nicolás Otamendi y Ángel Correa.

Cómo llega Barracas Central

Barracas Central encara esta primera fecha bajo la conducción técnica de Damián Ayude, con la ilusión renovada de transformarse en un rival incómodo en el Monumental. Barracas busca dejar atrás un primer semestre sumamente irregular, donde finalizó en la novena colocación de su zona en el Apertura sin poder acceder a los playoffs y sufrió un tempranero adiós en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Barracas Central

En cuanto al armado del equipo, el Guapo sufrió la salida del atacante Facundo Bruera, una pieza clave en el esquema ofensivo saliente. No obstante, el DT logró incorporar recambios en puestos estratégicos como Juan Barbieri y Elías Pereyra. Su último compromiso oficial fue con festejo: superó 1-0 a Huracán por Copa Argentina.

Las estadísticas marcan una marcada paternidad de River en los últimos años. Desde el ascenso del Guapo a Primera División en 2022, la Banda se impuso en los cuatro duelos directos oficiales, convirtiendo 13 goles y recibiendo tan solo uno. El reto para los dirigidos por Ayude será dar la gran sorpresa de la jornada.

River vs Barracas Central: las posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Mauro Arambarri, Fausto Vera o Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ