Cómo sigue la apretada agenda de River luego de enfrentar a Barracas Central

Luego del debut en el Torneo Clausura frente a Barracas Central, River se prepara para una seguidilla de partidos clave que marcarán el rumbo de su segundo semestre en el año.

El equipo dirigido por Eduardo Chacho Coudet sabe que debe afianzar su funcionamiento en el certamen local mientras reacomoda cargas físicas de cara al plato fuerte de la temporada internacional.

En ese sentido, los hinchas del Millonario se preguntan...

¿Cómo sigue la agenda de River?

El primer desafío en el horizonte inmediato será este miércoles 29 de julio. Por la segunda jornada del Torneo Clausura, River se trasladará a La Plata para visitar a Gimnasia y Esgrima en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

El encuentro está programado para las 19:15 horas, en un duelo donde el conjunto de Núñez buscará sumar tres puntos de visitante ante un Lobo golpeado, que viene de caer 2-1 frente a Racing en su estreno.

River Plate

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Más allá de la actividad en el frente local, en River miran de reojo el calendario internacional. Para el compromiso de octavos de final de la Copa Sudamericana, el plantel de Coudet deberá esperar un par de semanas: la cita internacional será recién el martes 12 de agosto.

En cuanto al contrincante para la llave de octavos, el rival saldrá del cruce entre Caracas de Venezuela e Independiente Santa Fe de Colombia. Con el calendario definido, el Millonario apunta a llegar en ritmo óptimo para seguir a paso firme en la búsqueda de la gloria continental.

FMZ