La Velada del Año VI ya está en marcha: horarios, peleas y cómo ver en vivo el show de Ibai Llanos

La Velada del Año VI, el evento de boxeo y de entretenimiento organizado por Ibai Llanos que reúne a las figuras más destacadas del streaming, las redes sociales y la música, ya encendió los motores.

El colosal escenario vuelve a ser el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, un recinto con capacidad para más de 80.000 espectadores que albergará una jornada épica con récords de audiencia, boxeo y shows en vivo.

Ibai Llanos, el famoso youtuber español

El show combina 10 combates estelares entre influencers, artistas y periodistas, intercalados con actuaciones musicales de primer nivel en una transmisión que se extenderá durante aproximadamente ocho horas.

La transmisión arrancó a las 14:00 horas (hora de Argentina). Dado que el ritmo de la velada depende de la duración de cada cruce y las presentaciones de los artistas, los horarios de los combates son aproximados.

La Velada del Año VI ya se vive en el Estadio La Cartuja de Sevilla y la delegación argentina dice presente con cuatro representantes que se subirán al ring a lo largo de la tarde.

Gastón Edul, reconocido periodista argentino que pelea en la Velada

El primer argentino en salir a la lona será Gastón Edul, quien en el tercer combate de la jornada protagonizará el histórico choque de periodistas deportivos ante el español Edu Aguirre.

Más tarde, en el quinto turno, el influencer de fitness Gero Arias afrontará un durísimo desafío sin casco frente al experimentado ByViruzz.

La acción nacional continuará en la sexta pelea con el debut absoluto de la youtuber Angie Velasco ante la puertorriqueña Alondrissa. Finalmente, en el séptimo combate del evento, el músico Lit Killah se medirá en un duelo de trap urbano contra el español Kidd Keo.

¿Dónde ver La Velada del Año 6 en vivo y gratis?

El espectáculo se puede seguir en directo y de forma 100% gratuita desde cualquier parte del mundo. La transmisión en simultáneo está disponible a través de los canales oficiales de YouTube y Twitch de Ibai Llanos, además de sus plataformas en TikTok y redes sociales.

FMZ