Puntajes de River vs Barracas Central: uno por uno en la derrota por el Torneo Clausura 2026

River comenzó el Torneo Clausura con una dura derrota en el Monumental. El equipo de Eduardo Coudet cayó 1-0 ante Barracas Central, volvió a mostrar problemas de generación de juego y dejó una imagen preocupante en el debut. Estos son los puntajes del Millonario.

Uno por uno, la calificación de los jugadores de River

Santiago Beltrán (6): Poco trabajo durante gran parte del encuentro. No tuvo responsabilidad en el gol y respondió con seguridad cada vez que fue exigido.

Gonzalo Montiel (5): Intentó darle profundidad al equipo por la derecha, aunque sus proyecciones no terminaron generando peligro. Defensivamente cumplió, pero le faltó precisión en los últimos metros.

Lucas Martínez Quarta (5): Correcto en los cruces y firme por arriba. No sufrió demasiado en defensa, aunque River terminó pagando una desatención colectiva en la única acción decisiva.

Nicolás Otamendi (5): Ordenó la última línea y ganó varios duelos físicos. Empujó al equipo desde atrás, pero no alcanzó para evitar la derrota.

Marcos Acuña (4): Le costó pesar en ataque, una de sus principales virtudes. Lanzó algunos centros sin destino y dejó espacios cuando se adelantó.

Lucas Silva (5): Fue el encargado de iniciar los ataques y distribuir el juego. Mostró criterio con la pelota, aunque le faltó cambio de ritmo para romper líneas.

Fausto Vera (4): Partido discreto. No logró imponerse en la mitad de la cancha y River perdió intensidad en la recuperación.

Tomás Galván (4): Participó poco en la generación de juego y nunca encontró espacios entre líneas. Terminó siendo absorbido por la marca rival.

Lautaro Pereyra (5): En su debut como titular mostró personalidad para pedir la pelota e intentar el desequilibrio. Sin embargo, le faltó profundidad y precisión en el último pase.

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Facundo Colidio (4): Peleó constantemente con los centrales de Barracas, pero casi nunca pudo recibir en posiciones favorables. Le costó entrar en el partido.

Rafael Santos Borré (4): Muy aislado durante los 90 minutos. Tuvo pocas situaciones y no logró imponerse dentro del área rival.

Suplentes

Joaquín Freitas (5): Entro 45' pero no pudo hacer la diferencia que se esperaba. El pibe de River fue pedido de arranque, pero se lo notó falto de ritmo.

Lucas Beltrán (6): Aprobado dentro de todo. No pudo poner el empate a pesar de tener oportunidades.

Mauro Arambarri (6): Buen ingreso. Hoy entró de suplente, pero se siente su presencia y es un jugador que debería ser parte del mediocampo titular.

Ángel Correa (5): Ingreso discreto de Ángel. Llegó hace horas a la Argentina y ya tuvo que sumar un puñado de minutos. Fue bien recibido, pero tuvo dos oportunidades de cara al arco y ninguna fue clara.