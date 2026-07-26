"No me hace falta que se disculpe": Dani Olmo fulminó a Roberto Ayala tras la polémica en la final del Mundial 2026

La polémica por el incidente entre Dani Olmo y Roberto Fabián Ayala en la final del Mundial 2026 sigue sumando capítulos. Esta vez fue el futbolista del Barcelona quien rompió el silencio y volvió a cargar contra el integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina, al asegurar que "falta a la verdad" al explicar lo ocurrido tras el partido que consagró campeón a España.

Roberto Ayala rompió el silencio tras la agresión y el escándalo con Dani Olmo

El cruce de versiones sobre el incidente

En una entrevista con el Diari de Terrassa, Olmo rechazó la versión de Ayala, quien había justificado su reacción al afirmar que respondió a un comentario del mediocampista español. "Si alguien dice que está arrepentido, pero después justifica un puñetazo diciendo que fue por algo que le dije, seguramente no se arrepiente. Está faltando a la verdad", expresó.

El volante ofensivo fue aún más contundente y negó haber provocado al exdefensor argentino. "No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad", afirmó.

La responsabilidad de ser un referente y el foco en el título mundial

Olmo también fue consultado por la responsabilidad que tienen los futbolistas como referentes para las nuevas generaciones y destacó la importancia del comportamiento dentro de la cancha. "Cuando mis hijos, mi familia, los aficionados y la gente de Terrassa vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, pero sobre todo de nuestro comportamiento", sostuvo.

Por último, el campeón del mundo prefirió poner el foco en el logro deportivo y dejar atrás la controversia. "La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y eso conlleva una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios, lo realmente importante es que vivimos un Mundial increíble, que el mundo lo vio y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo", concluyó.

BP