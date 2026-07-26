¿De presidente a jugador otra vez?: la condición de Juan Sebastián Verón para un nuevo regreso histórico en Estudiantes LP

Juan Sebastián Verón dio a conocer en las últimas horas una particular iniciativa en busca de aumentar la cantidad de socios en Estudiantes de La Plata. El presidente del "Pincha" anticipó que, en caso de llegar el club a los 100.000 abonados, podría jugar un partido oficial.

El irónico mensaje que Juan Sebastián Verón le dedicó a la AFA: "¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?"

El dirigente participó del lanzamiento de una campaña para elevar la masa societaria del club platense rumbo al 2030, y un intercambio en redes generó la inesperada respuesta. "¿Si llegamos a los 100 mil jugás un partido de Libertadores?", fue la consulta de un hincha rememorando lo ya hecho por el mundialista en 1998 y 2002 y en 2017 bajo la promesa de compra del 65% de palcos en el Jorge Luis Hirschi.

"A las 100 mil me entreno para jugar un partido oficial en UNO", replicó la "Brujita", elevando la vara tanto de la iniciativa institucional como generando gran revuelo entre la comunidad "pincharrata", que vio por última vez al mediocampista vestir la casaca rojiblanca en cinco partidos en la Copa Libertadores hace nueve años.

La carrera de Verón como jugador de Estudiantes y su último regreso

La trayectoria de la "Brujita" en 1 y 57 es larga y tiene varias etapas. El hoy directivo, hijo del emblemático Juan Ramón, debutó de manera oficial en 1994 y participó en 66 juegos hasta 1995, cuando fue transferido a Boca antes de pegar el salto a Europa.

Luego de una década en el "Viejo Continente", regresó a Estudiantes en 2006 y sumó a su ascenso desde la Primera B Nacional 1994/1995 los torneos Apertura de 2006 y 2010 y también la Copa Libertadores en 2009. Sumó 189 partidos y 25 goles en su segundo ciclo antes de colgar los botines en 2012 y un año después retomar la actividad para otros 22 partidos. En total, sus números en el "Pincha" son de 282 encuentros y 34 goles.

BP