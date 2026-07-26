Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras el GP de Hungría: fecha, circuito y hora de su próxima carrera

El Gran Premio de Hungría culminó con una exigente labor para Franco Colapinto, quien cruzó la bandera a cuadros en la 15° posición a bordo de su Alpine. Con este resultado en el circuito de Budapest, la categoría reina del automovilismo despide temporalmente la actividad en pista para dar inicio al esperado receso de verano de la Fórmula 1.

Ganó Lando Norris el Gran Premio de Hungría, con Franco Colapinto en 15° lugar con Alpine

Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto

Tras varias semanas sin Grandes Premios debido al parate reglamentario de la categoría, la actividad oficial se retomará en el tramo final de agosto. Franco Colapinto volverá a correr el fin de semana del 21 al 23 de agosto de 2026, momento en el que se disputará el Gran Premio de los Países Bajos en el emblemático circuito de Zandvoort.

Franco Colapinto en la F1

Este periodo de descanso resulta fundamental tanto para el piloto argentino como para la escudería Alpine, que buscará reestructurar su rendimiento técnico de cara a la segunda mitad de la temporada y encontrar soluciones al flojo ritmo evidenciado en las últimas competencias.

Detalle de la próxima fecha: el GP de los Países Bajos

Fecha: 21 a 23 de agosto de 2026

Lugar: Circuito de Zandvoort, Países Bajos

Hora de la carrera (Argentina): Domingo 23 de agosto a las 10:00 hs

Cómo se prepara el calendario tras el receso

El GP de los Países Bajos marcará el puntapié inicial para la reanudación del campeonato mundial de la Fórmula 1. El trazado de Zandvoort, caracterizado por sus curvas peraltadas y su alta exigencia técnica, pondrá nuevamente a prueba la capacidad de adaptación de los monoplazas en un fin de semana donde cada sesión de entrenamientos libres será vital para recuperar terreno en el clasificador general.

BP