Luego de finalizar en el 13° lugar de la clasificación en el Gran Premio de Hungría, justo por detrás de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, Franco Colapinto dejó sensaciones encontradas.

Franco Colapinto en el GP de Hungría

Si bien logró meterse en la Q2 tras un fin de semana cuesta arriba, el argentino no ocultó su frustración por no haber podido exprimir al máximo el monoplaza en el momento decisivo.

La bronca por la falta de rodaje y los problemas en el auto

En sus declaraciones tras la sesión, el piloto de Pilar remarcó cómo afectó a su rendimiento la falta de minutos en pista durante los ensayos del viernes.

"Creo que estaba para más, eso es lo que me da un poco de bronca, pero es lo que hay. Ayer arrancamos mal, no giré, di dos o tres vueltas en la FP2, así que fue una lástima", explicó el argentino.

Luego, agregó: "El auto estaba bastante fuera de la ventana que a mí me gusta, y ayer no tuve la posibilidad de cambiar cosas. Es un poco la consecuencia de encontrar todo muy de golpe, pero nada, creo que hicimos un buen trabajo en general".

A su vez, Colapinto detalló las complicaciones técnicas que arrastró durante la jornada de este sábado en el Hungaroring.

"El auto estuvo mal en la FP3, tuvimos otro problema con el set up que no estuvo como queríamos. Quisimos ir más blandos y el auto estaba súper duro adelante. Teníamos un par de problemas con la puesta a punto después de ayer, es una consecuencia de no haber hecho casi giros en las prácticas. Fueron muy pocas vueltas", explicó sobre los desajustes en el monoplaza.

Con respecto a la clasificación en sí, el pilarense explicó que, al momento de salir a buscar la vuelta rápida en el segundo corte clasificatorio, la temperatura de los compuestos le jugó una mala pasada.

"Si bien la vuelta en Q2 fue buena, no hicimos un buen trabajo con los neumáticos. Quedé un poco frustrado con las gomas en la Qualy: salieron muy frías y no tenía nada de grip. Perdí mucho agarre en la parte de atrás y se me fue mucho tiempo, una pena en cuanto a eso. En lo personal hice un buen trabajo de recuperarme, pero no hice ningún buen run", admitió Franco.

Franco Colapinto no pasó de la Q2 y culminó 13° en la clasificación del GP de Hungría: Lando Norris hizo la pole position

La mirada puesta en el domingo: puntos y estrategia

Pese a los contratiempos, el pilarense mantiene la cabeza en alto y apunta a avanzar casilleros en la carrera principal, donde el cuidado de las cubiertas será determinante en un trazado con escasos lugares de sobrepaso.

"Obvio, el objetivo está claro: sumar puntos. Es difícil pasar acá, por eso una buena gestión de gomas va a ser clave. Ojalá salga un buen día. Necesitamos un montón las mejoras, ojalá que lleguen rápido. Espero para mañana estar mejor y a darle para adelante", concluyó de cara al domingo.

FMZ