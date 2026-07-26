Las duras críticas de Franco Colapinto a su Alpine tras el GP de Hungría: "No tenía ritmo"

Franco Colapinto volvió a bajarse de su monoplaza con más preguntas que respuestas tras finalizar en la 15° posición en el Gran Premio de Hungría. Con este resultado, el cierre de la primera parte de la temporada dejó en evidencia las dificultades técnicas que arrastra la escudería, sin permitirle al pilarense meterse en la pelea por los puntos en el circuito de Budapest.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras el GP de Hungría: fecha, circuito y hora de su próxima carrera

Las complicaciones en la largada y el ritmo de carrera

Al analizar los primeros metros de la competencia en el Hungaroring, el argentino detalló los incidentes que condicionaron su avance inicial: "Largué bien, después me quedé trabado en la curva 1, detrás de Pierre (Gasly). Y cuando frené en la 4, atrás de Pierre muy pegado, no sé si alguien me tocó, pero se movió mucho el auto, se me corrió y me fui un poco afuera, así que perdí dos posiciones. Una pena eso"

A partir de allí, el desarrollo se convirtió en una persecución constante sin opciones reales de progreso. "Después me quedé trabado toda la carrera atrás de ellos. Igualmente no tenía ritmo. No sé si en el toque se rompió algo, porque muy raro, iba muy, muy despacio", reconoció el piloto.

Colapinto en el GP de Hungría

La falta de adherencia y el balance del Alpine

Para Colapinto, el principal obstáculo a lo largo de las 70 vueltas estuvo ligado a la marcada escasez de agarre en el auto, una complicación que persistió incluso al calzar compuestos nuevos: "Con el balance me estaba costando mucho, patinando mucho, deslizando atrás y adelante, no tenía nada de grip esta carrera. Hay que entender las razones de eso, el por qué".

Asimismo, agregó: "Cuando ponía las gomas nuevas en una parada, tampoco tenía mucho grip. Así que un poco raro. Faltó mucho grip y hay que entender el por qué". A esto se sumó la incidencia del tráfico en pista, factor que complicó aún más la estrategia del equipo francés: "Perdí mucho, mucho tiempo con el tráfico, así que fue una pena. Después había muchas cosas por trabajar y por mejorar. Creo que no fue un auto fácil de manejar, fue muy complicado; el balance fue bastante malo, el ritmo en general no estaba, así que hay que entender por qué y laburar para lo que viene".

Colapinto en el GP de Hungría

El receso de verano y las expectativas para lo que viene

Con la cita húngara finaliza la primera etapa del calendario y la Fórmula 1 ingresa en el tradicional receso de verano europeo. Este periodo de pausa será clave para que Alpine implemente actualizaciones en los monoplazas y busque soluciones definitivas a sus problemas de rendimiento.

En cuanto a sus planes inmediatos, Colapinto concluyó: "Voy a descansar un poco. Viene bien resetear y arrancar de nuevo. Con ganas del test que vamos a tener acá, unos días para aprender un poco más del auto y después relajar un poco". De esta manera, el descanso ofrece una ventana propicia para recargar energías, mantener el enfoque en la adaptación y preparar el terreno de cara a la segunda mitad del campeonato.

Detalle de la próxima fecha: el GP de los Países Bajos

Fecha: 21 a 23 de agosto de 2026

Lugar: Circuito de Zandvoort, Países Bajos

Hora de la carrera (Argentina): Domingo 23 de agosto a las 10:00 hs

BP