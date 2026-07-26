Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría

El Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 promete emociones fuertes este fin de semana en el circuito de Budapest. La sesión clasificatoria disputada este sábado dejó un escenario completamente abierto y lleno de polémicas en la parte alta de la tabla, alterando por completo las expectativas de los principales animadores del certamen y generando gran expectativa entre los fanáticos de la categoría en todo el mundo.

La carrera se pondrá en marcha este domingo a las 10:00 (hora de la Argentina). La televisación oficial en el país estará a cargo de Fox Sports por televisión tradicional, mientras que de forma online se podrá seguir a través de la plataforma de streaming Disney+ (plan Premium) y la aplicación oficial F1 TV Pro.

"Estaba para más": la autocrítica de Franco Colapinto tras la clasificación en Hungría y el objetivo para la carrera

Franco Colapinto y su lugar en la grilla de partida

El piloto argentino Franco Colapinto se posicionará desde el 13° puesto al comando de su monoplaza del equipo Alpine, tras no lograr superar el corte de la Q2 durante la sesión clasificatoria del sábado.

Colapinto compartirá la séptima fila de la parrilla de salida junto al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), mientras que su compañero de escudería, Pierre Gasly, partirá un lugar más adelante, desde la 12° colocación.

La jornada saboreó la tensión de la máxima categoría luego de que las autoridades deportivas aplicarán severas penalizaciones a los dos principales animadores del Campeonato de Pilotos por distintas infracciones reglamentarias:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): El líder del certamen recibió un castigo de tres puestos de penalización por no respetar las banderas amarillas tras el incidente de Max Verstappen (registrando una reducción inferior al 1% en su velocidad). De esta manera, en lugar de largar cuarto, el italiano descenderá hasta el séptimo cajón.

Colapinto en el GP de Hungría

Lewis Hamilton (Ferrari): Su escolta en el campeonato tampoco pudo zafar de la sanción. El británico, que había obtenido el segundo mejor tiempo en pista, fue penalizado con tres lugares por obstaculizar a Oscar Piastri (McLaren). Así, Hamilton iniciará la competencia desde el quinto puesto, justo por delante de su máximo rival por el título.

Así quedó la grilla de salida del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari)* George Russell (Mercedes) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)* Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz Jr. (Williams) Alexander Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Pérez (Cadillac)

*Sufrieron una penalización de tres puestos luego de la clasificación

BP