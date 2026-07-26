Deportivo Riestra vs Boca Juniors, por el Torneo Clausura

Este domingo desde las 19.30 horas, Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Luego de la victoria ante O'Higgins por Copa Sudamericana, el Xeneize del Vasco Arruabarrena pone primera en el certamen local.

El encuentro será dirigido por Hernán Mastrángelo y podrá verse en vivo por la pantalla de ESPN Premium.

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Rodolfo Arruabarrena comenzó con el pie derecho su segundo ciclo en Boca tras eliminar a Sarmiento en la Copa Argentina y vencer a O'Higgins por la Sudamericana. De cara al debut en el torneo local frente a Riestra, donde buscará meterse entre los tres primeros de la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores, el Xeneize se encuentra cuarto con 30 puntos, a cuatro del líder Independiente Rivadavia.

Para este encuentro, el Vasco planea realizar cuatro variantes en el equipo: Malcom Braida por Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo por Nicolás Figal, Santiago Ascacíbar por Leandro Paredes —quien descansará tras la final del Mundial y el duelo internacional— y Alan Velasco por Sebastián Villa.

Boca Juniors

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Riestra intentará mejorar su flojo rendimiento del primer semestre —donde finalizó último en su zona del Apertura y quedó afuera de la Copa Sudamericana, provocando la salida de Gustavo Benítez— ahora bajo la conducción de Guillermo Duró, con quien ya eliminó a San Lorenzo por la Copa Argentina.

En el mercado de pases, el Malevo repatrió a Milton Céliz (proveniente de Barcelona de Guayaquil) e incorporó a Carlos Quintana, Marino Arzamendia, Ignacio Gariglio, Braian Sánchez y Thiago Lauro, mientras que sufrió la baja sensible de su goleador Jonathan Herrera, quien pasó a Sarmiento.

Deportivo Riestra

Deportivo Riestra vs Boca Juniors: las posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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BP