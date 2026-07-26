Real Madrid rompe el mercado: acuerdo total por Yan Diomande por más de 100M€

El Real Madrid selló este domingo por la noche un acuerdo histórico con el RB Leipzig para concretar la incorporación del extremo marfileño Yan Diomande. La operación se cerró en una cifra superior a los 100 millones de euros, transformándose en uno de los traspasos más impactantes del período de transferencias y reforzando de manera drástica el ataque del conjunto blanco.

Yan Diomande

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El atacante de 21 años, que deslumbró a Europa durante la última temporada en la Bundesliga, tiene previsto viajar a la capital española en el transcurso de esta semana. Allí se someterá a los correspondientes exámenes médicos para luego firmar un contrato a largo plazo que lo vinculará con la institución de la capital hasta junio de 2031.

Con esta incorporación, la directiva comandada por Florentino Pérez gana una puja intensa en la que también competían varios gigantes de la Premier League. La versatilidad y el desequilibrio individual de Diomande en el uno contra uno fueron los factores determinantes para que la secretaría técnica del Madrid decidiera desembolsar una cifra de tres dígitos.

El atacante africano aportará velocidad, gol y un perfil zurdo sumamente cotizado para disputar el puesto en el frente ofensivo. En la Casa Blanca confían en que su adaptación al plantel sea inmediata y se convierta en una pieza clave para disputar la UEFA Champions League y LaLiga.

Yan Diomande

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Para el equipo alemán, la salida del delantero representa la transacción más lucrativa de su historia reciente. El RB Leipzig vuelve a ratificar su modelo de captación de talento joven, potenciación en la élite europea y posterior venta multimillonaria a los clubes con mayor poder económico del continente.

Se espera que en las próximas horas se defina la logística del viaje del jugador, así como la fecha exacta para su presentación oficial sobre el césped del Estadio Santiago Bernabéu ante la afición merengue.

LT.