Estudiantes e Independiente no se sacan ventajas: igualan 0-0 al entretiempo por el Clausura 2026

Estudiantes de La Plata e Independiente empatan 0-0 por el Torneo Clausura.

El conjunto del Cacique Medina intentó asumir el protagonismo desde el inicio con la posesión de la pelota, mientras que el equipo de Gustavo Quintero apostó por un bloque ordenado y salidas rápidas para lastimar de contragolpe. Ninguno logró imponer condiciones durante demasiado tiempo y el marcador terminó reflejando la paridad vista en los primeros 45 minutos.

Las situaciones de gol existieron en ambos arcos, aunque faltó eficacia en la definición. El Pincha encontró profundidad por las bandas y exigió en un par de ocasiones al arquero rival, mientras que Independiente respondió con transiciones veloces y llegadas que inquietaron a la defensa local. El desarrollo fue friccionado, con mucha disputa en la mitad de la cancha y pocas concesiones defensivas, por lo que el complemento promete ser determinante para definir a un ganador en un duelo que, hasta el momento, se mantiene completamente abierto.

Comenzó el Clausura 2026 del Fútbol Argentino: partidos, TV y resultados de la Fecha 1

Cómo llega Estudiantes al debut en el Clausura 2026

Estudiantes de La Plata postergó su partido de Supercopa Argentina contra Independiente Rivadavia ante posibles festejos de la Selección, manteniendo la Copa Libertadores como prioridad tras liderar la Zona A del Apertura. Además, el club oficializó la venta histórica del mediocampista Mikel Amondarain al Bologna por más de 10 millones de dólares. Puedes encontrar más detalles en el sitio web de Estudiantes.

Estudiantes LP

Cómo llega Independiente al debut en el Clausura 2026

Independiente se prepara para volver a pelear un torneo local y cortar con la extensa racha de 24 años sin ser campeón del fútbol argentino. Para este nuevo certamen, Gustavo Quinteros cuenta con dos caras nuevas: Maximiliano Meza dejó River y regresó a Independiente después de siete años, mientras que el arquero Santiago Mele acordó su llegada en los últimos días.

Estudiantes LP vs Independiente: las posibles formaciones

Estudiantes LP: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Santiago Montiel, Maximiliano Gutiérrez; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Estadísticas y minuto a minuto

BP