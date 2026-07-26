Insólito blooper en el ascenso: El puntero, se hizo un gol en contra, tuvo dos rojas y fue goleado por su perseguidor

En el marco de la fecha 22 de la Zona A de la Primera Nacional, Deportivo Morón aplastó 4-0 a Ferro Carril Oeste en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Sin embargo, la victoria del Gallito se encarriló tras una desatención colectiva insólita en la zaga del conjunto de Caballito a los 20 minutos de la primera etapa.

Independiente dio el golpe en La Plata: venció 2-0 a Estudiantes con goles de Ávalos y Montiel

Todo arrancó con un pelotazo frontal hacia el delantero Franco Fagúndez. Lo que parecía un avance sin mayor peligro derivó en una serie de indecisiones fatales entre el lateral Emiliano Ozuna, el central Gustavo Canto y el arquero Fernando Monetti. Tras quedar la pelota viva en el área chica, el defensor Leandro Peña Biafore intentó rechazar sobre la línea, pero su remate dio en el poste y terminó metiéndose en su propio arco.

El golpe desarticuló por completo al Verdolaga, que venía como líder de la zona. Mateo Levato estiró la diferencia para Morón antes del descanso, mientras que Juan Cruz Esquivel y Franco Toloza sellaron el 4-0 definitivo en el segundo tiempo, en un encuentro donde Ferro terminó desbordado y con dos expulsados (Gustavo Canto y Gonzalo Castellani).

Ferro vs Deportivo Morón

El guiño de IShowSpeed a la hinchada argentina tras la tensión en la final del Mundial

A pesar del duro tropiezo fuera de casa, Ferro se mantiene firme en la conversación importante de la Zona A. El equipo dirigido por Juan Manuel Sara arrastraba una racha muy positiva y buscaba consolidar la cima del campeonato.

Por su parte, el triunfo fue clave para Deportivo Morón, conducido por Walter Otta, que acortó distancias con el lote superior y se ilusiona con pelear el ascenso directo a la Liga Profesional. La contundencia del local en la cancha dejó al campeonato en una definición al rojo vivo.

LT.