Puntajes de Boca vs Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026

Boca tuvo un debut para el olvido en el Torneo Clausura. El Xeneize cayó 3-0 ante Deportivo Riestra, fue ampliamente superado en el juego y dejó una imagen preocupante en todas las líneas. Estos son los puntajes del equipo tras una actuación pésima:

Uno por uno, la calificación de los jugadores de Boca

Leandro Montero (4): Poco pudo hacer en los dos cabezazos que terminaron en gol, aunque tampoco apareció con alguna atajada que sostuviera al equipo en los momentos complicados. En el primero podría haber esperado más.

Malcom Braida (3): Sufrió durante todo el partido por su sector. No logró imponerse en defensa y tampoco fue fundamental en ataque. Mayormente sus centros fueron malos

Lautaro Di Lollo (2): Muy flojo. Perdió varios duelos aéreos, sufrió cada pelota cruzada y nunca dio sensación de seguridad. Riestra encontró muchos espacios en su zona.

Marco Pellegrino (2): Al igual que su compañero de zaga, tuvo un partido muy malo. Perdió la marca en los centros y quedó expuesto en más de una ocasión.

Lautaro Blanco (3): Intentó proyectarse, pero casi siempre terminó resolviendo mal. Hoy lució la cinta y todos conocen la mejor faceta de Blanco. Los centros hoy no tenían sentido ante una defensa de 5 y experta en alturas.

Santiago Ascacíbar (3): No pudo adueñarse del mediocampo. Llegó tarde a las coberturas, perdió pelotas peligrosas y su mejor versión se vio suelto cerca del área, pero tampoco pudo hacer mucho.

Milton Delgado (3): Corrió mucho detrás de la pelota, pero nunca consiguió recuperar el control del juego. Muy impreciso con los pases.

Williams Alarcón (2): Desaparecido. No generó fútbol, no rompió líneas y tampoco colaboró para contener los avances del rival, aunque intentó de lejos. Fue reemplazado tras un rendimiento muy flojo.

Kevin Zenón (3): Intentó ser el más desequilibrante, aunque casi siempre terminó rodeado y sin opciones. Muy poco peso ofensivo a pesar de también terminar algunas jugadas.

Leonel Flores (2): Nunca logró entrar en partido. En la previa formaba de nueve, pero se vio muchas veces jugando como un mediapunta ante no tener pelotas dentro del área.

Alan Velasco (2): Su partido fue decepcionante. Por Izquierda estaba la parte más fuerte del Xeneize, pero no pudo sacar diferencias. Esos 10 millones de dólares gastados en su ficha, cada partido pesa más y ni hablar por el nivel del rival.

SUPLENTES

Sebastián Villa (3): Entró para cambiar la historia, pero pasó inadvertido. No consiguió desnivelar ni generar peligro y en la que recibió sin marca, el pase fue para atrás

Ángel Romero (4): Intentó asociarse y darle algo de claridad al ataque. Fue de los pocos que buscó jugar, aunque sin éxito.

Tomás Aranda (6): Fue el jugador más desequilibrante, pidió la pelota e intento romper líneas. Es verdad que erró pases, pero mayormente fueron por abajo. Supo leer lo que pedía el partido a pesar de lo complicado. Por arriba imposible.

Miguel Merentiel (4): Peleó cada pelota y mostró actitud, pero su ingreso no fue favorable en la terminación de jugadas, sino que se sumó a esos jugadores que no tenían ideas en el medio.

Camilo Rey Domenech (-): No jugó demasiado para tener puntaje