Gonzalo Morales fue denunciado públicamente por su ex pareja por violencia de genero

El futbolista de Barracas Central, Gonzalo Morales cuyo pase pertenece a Boca Juniors, fue denunciado públicamente en redes sociales por su expareja, Karen. A través de un desgarrador descargo acompañado de imágenes, la joven visibilizó una serie de episodios de violencia física, psicológica y verbal que padeció durante la convivencia con el deportista, generando una fuerte conmoción en la Liga Profesional.

La publicación no solo expuso marcas de agresiones físicas, sino que detalló un patrón de abuso constante en la intimidad del hogar que compartían hasta hace pocos días.

Karen, ex pareja del jugador

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En el descargo difundido por la víctima, Karen describió episodios de extrema severidad cometidos por el atacante. "Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central", remarcó en el inicio de su carta pública.

Asimismo, detalló situaciones violentas en la cancha privada de su cotidianeidad: "Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar". Además, la denunciante reveló que el atacante solía dejarla encerrada bajo llave cuando se iba a entrenar con el plantel por temor a que abandonara la casa.

Karen también expuso el accionar del entorno cercano del atacante para silenciar el hecho. Según denunció, al momento de querer acudir a la Justicia recibió intimidaciones directas por parte de la familia de Morales, quienes le aseguraron que "con plata se arregla todo" y que nadie le creería.

A pesar de las presiones recibidas para desestimar cualquier reclamo, la joven confirmó que la denuncia penal formal ya fue radicada. "Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo", concluyó en su mensaje, cerrando un testimonio que aguarda la rápida actuación judicial.

COMUNICADO DE BARRACAS CENTRAL

Posteo en redes sociales del Guapo

LT.